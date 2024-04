La madre della sposa, la nuova commedia romantica di Netflix con Brooke Shields: trama e quando esce

Il primo amore merita sempre una seconda chance! È così che Netflix annuncia l'arrivo di una nuova commedia romantica dallo stesso regista di Mean Girls e Quel pazzo venerdì, con protagonista Brooke Shields nel ruolo della madre della sposa. In occasione della Festa della mamma la piattaforma di streaming lancerà un nuovo film romantico dedicato proprio alla figura più importante che ci sia, quella della mamma. Ma cosa sappiamo finora su La madre della sposa? Diamo un occhio al trailer ufficiale.

La madre della sposa: la trama

Emma torna dall'estero con una notizia scioccante per sua madre Lana: tra un mese si sposerà in Thailandia! E non è finita. Lana scopre che lo sconosciuto per il quale Emma ha perso la testa è figlio dell'uomo che aveva spezzato il cuore a lei molti anni prima.

La madre della sposa: il trailer ufficiale

La madre della sposa: quando esce su Netflix

La madre della sposa esce su Netflix il 9 maggio alle 9.00 di mattina in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.