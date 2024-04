Perché abbiamo bisogno di autori come Luca Guadagnino

Luca Guadagnino, 52 anni

Luca Guadagnino o si ama o si odia. Non sembrano esserci vie di mezzo, compromessi, terreni comuni su cui provare a costruire un’alternativa. E per carità: gli artisti sono così, dividono, alimentano il fuoco sacro del confronto e del dibattito. Ma è pure un peccato visto che parliamo di uno degli autori più capaci e prolifici della sua generazione, di un regista che è stato in grado di entrare dalla porta principale di Hollywood e di ritagliarsi un suo spazio e una sua riconoscibilità. L’ha fatto con Call me by your name, poi con il suo Suspiria e infine con We are who we are, la serie tv, e Bones and all.

Guadagnino ha saputo raccontare, più e meglio di tanti altri, quel periodo incerto e confuso, e per questo bellissimo, che è l’adolescenza. L’ha fatto usando i corpi, la loro unicità e sensualità. Che non ha niente a che fare con la pornografia dei sensi e dei sessi, ma che al contrario è un filo rosso che tiene tutto insieme, mente, pancia e fegato, e che ci dice cosa fare o non fare, di cosa avere paura e che cosa, soprattutto, desiderare. Guadagnino costruisce i suoi film come un designer che progetta gli interni di un appartamento: è attento a ogni cosa, al più piccolo dettaglio, e non si tira mai indietro.

La sua visione non si ferma alle immagini o alla scrittura, al modo in cui un certo attore deve dire una certa battuta; va oltre. S’infila tra le pieghe dei pensieri, delle sfumature, di ciò che colpisce lo spettatore quasi inconsciamente, quando meno se lo aspetta. Nel cinema di Guadagnino conta il montaggio (firmato quasi sempre da uno dei suoi collaboratori più stretti, Walter Fasano, o da Marco Costa) e la musica. Le pause si dilatano, come ferro lasciato a riscaldare al sole. E dilatandosi, riescono a occupare una posizione differente. Più ampia e spessa.

Guadagnino si è circondato di attori giovani e bravissimi, come Timothée Chalamet, ed è riuscito a costruire un universo di parole, sensazioni e sentimenti, di realtà alternative ma comunque concrete, in cui accogliere il suo pubblico. È assurda la resistenza che una parte della critica italiana gli continua a opporre. Non gli vengono perdonati il suo essere diretto, così genuinamente sé stesso, e il non essersi piegato immediatamente alle regole del sistema – che, sorpresa, sistema non è. All’estero, com’è giusto che sia, Guadagnino viene preso seriamente in considerazione e riconosciuto come un visionario e un talento. Non è un guru. Si trova su quella linea sottile su cui confinano un estetismo quasi artigianale e una maniacalità più sospirata e leggera.

Challangers è il nuovo film in uscita ad aprile

Ora con Challangers, in uscita il 24 aprile, Guadagnino si prepara a fare l’ennesimo passo in avanti (non un salto, no: Guadagnino è costante, non affrettato; famelico ma non bulimico). Nelle premesse, questo sembra essere uno dei suoi film più bertolucciani: con un rapporto a tre, conflittuale, e personaggi giovani che sanno di essere capaci e affascinanti, e che proprio per questo si ritrovano al centro di tutto. Poi sarà il turno di Queer, che ha già girato a Cinecittà, con Daniel Craig protagonista. Ha già in lavorazione altri due film: Camere separate tratto dal libro di Pier Vittorio Tondelli e After the hunt, thriller con Julia Roberts. Ma Guadagnino è anche produttore e nella sua opera di mecenate ha sostenuto talenti più o meno emergenti (per dire, ha prodotto Enea di Pietro Castellitto).

Vedere un suo film, o comunque: concedersi a un suo racconto, significa fondamentalmente prepararsi ad accettare – e non per forza a condividere, attenzione – un punto di vista. I corpi, nel cinema di Guadagnino, hanno un peso specifico. Pensiamo a Bones and all, al cannibalismo come rituale quasi sociale, di passaggio, alla carne che cerca altra carne e al ciclo pressoché infinito che si innesca tra pulsioni più viscerali e aspirazioni quasi intellettualistiche. Che cos’è se non l’adolescenza, il passaggio dall’età dell’innocenza alla consapevolezza tragica dell’età adulta? Che personaggi sono i personaggi di Guadagnino? Sono maschere, archetipi nuovi, rinnovati, che non hanno bisogno di grosse premesse. Convincono perché sono veri, e in questo caso veri significa coerenti con la storia, con il racconto, con ciò che tutto – l’ambiente, la luce, il montaggio; la musica – suggerisce.

Guadagnino cita sé stesso e gli altri

Guadagnino plasma i suoi film. E li ama. Sono pezzi di sé stesso, della sua immaginazione; coincidono, com’è giusto che sia, con una parte della sua esperienza. La sua voracità culturale, la capacità che ha di scolpire storie e volti, di trasformare attori e sentimenti lavorano insieme, costantemente. Guadagnino cita sé stesso e gli altri; cita ciò che gli piace, che ha letto e che ha visto. Il cinema prosegue la sua vita, e la sua vita è un effetto collaterale del cinema. In A bigger spalsh, uscito prima ancora di Call me your name, ha voluto nella stessa scena Tilda Swinton e Corrado Guzzanti. E in questo modo, con un colpo di macchina e un ciak, ha saputo riunire le due anime di un pubblico vivo e curioso, amante tanto dell’autorialità europea, così rigorosa e ruggente, quanto delle maschere più carnali e concrete.