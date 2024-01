Le migliori piattaforme di streaming gratis per vedere film e serie tv senza pagare

Quando si parla di piattaforme di streaming il primo pensiero va a quelle più famose, da Netflix a Prime Video, da Disney+ a Paramount+ e ancora NOW e AppleTV+. Tutte piattaforme che prevedono un abbonamento da pagare, di maggiore o minore prezzo, e che propongono contenuti di vario genere. Ma esistono altri tipi di piattaforme di streaming meno conosciute che permettono di trovare online e a costo zero numerose serie tv e film. Si tratta delle piattaforme di streaming gratuite. Se non le conoscete e siete curiosi di provarle, ecco le migliori da scegliere per vedere film vecchi, nuovi e le serie tv meno chiacchierate, ma non per questo meno belle, senza pagare nulla.

Se siete alla ricerca di una piattaforma di streaming completamente gratuita e con un'ampia proposta di film e serie originali allora Rakuten è quella che fa per voi. Tanta la sscelta di film vecchi, nuovi, serie tv in base al proprio genere preferito e non mancano le ultime uscite cinematografiche, in questo caso, però, a pagamento.

Poi c'è PlutoTV, altra piattaforma gratuita di streaming che conserva alcune delle serie tv più iconiche del piccolo schermo come Settimo Cielo, Renegade, McGyver, Le sorelle McLeod per tutti gli appassionati di serie del passato. E non manchano film divisi per genere e anche reality show tra i più famosi di MTV come The Hills o 16 anni e incinta o ancora Geordie Shore.

E per chi non dovesse conoscerla c'è anche Serially, una piattaforma di streaming in lingua italiana limitata solo ai Paesi italofoni e in grande crescita che propone sia serie originali Serially che serie internazionali. Serially si occupa solo di serie tv e non di film.

E poi, concludiamo con le ultime due piattaforme di streaming gratis più famose, RayPlay e Mediaset Infinity. RaiPlay è una piattaforma online completamente gratuita che ha un catalogo che comprende sia il meglio delle fiction e delle serie Rai, in primis Mare Fuori, ma anche molti titoli internazionali come film di grande successo del calibro di La La Land o Into the Wild.

Mediaset Infinity, invece, è la piattaforma di streaming gratuita dedicata sia ai programmi tv che alle serie di successo Mediaset. E non mancano film iconici del passato da Space Jam a Rambo.