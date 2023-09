È morto David McCallum, attore di NCIS

È morto all'età di 90 anni David McCallum, attore britannico noto al pubblico per aver interpretato il Dottor Donald "Ducky" Mallard nella serie tv NCIS - Unità anticrimine. Ad annunciare la scomparsa dell'attore è stato il figlio, Peter McCallum spiegando che David è morto per cause naturali al Presbyterian Hospital di New York lunedì 25 settembre 2023.

"Era un papà gentile, forte, paziente e pieno di amore - ha commentato il figlio Peter -. Ha sempre messo davanti a tutto, anche a se stesso, la famiglia. Amava i suoi nipoti e aveva un legame fortissimo con ognuno di loro".

David MCallum: una vita tra la musica e la recitazione

Nato a Glasgow il 19 settembre del 1933, David McCallum era un attore britannico ma anche un musicista. Non tutti sanno, infatti, che David era figlio di un violinista e di una violoncellista e proprio i suoi genitori gli hanno trasmesso l'amore per la musica. La sua fama, però, è legata al personaggio del Dottor Mallard, il medico legale iconico della serie NCIS - Unità anticrimine che ha spopolato in tutto il mondo diventando uno dei polizieschi più seguiti e amati a livello globale. Oltre a questo personaggio, però, David è anche conosciuto per il ruolo dell'agente segreto russo Illya Kuryakin nella serie degli anni '60, Organizzazione U.N.C.L.E. e per essere stato "Acciaio" nella serie inglese di fantascienza Zaffiro e Acciaio.

Per quanto riguarda la sua carriera musicale, McCallum era noto per essere il co-autore del brano The Edge scritto con David Azelrod. Questo brano è particolarmente famoso perché è stato scelto come sample dell'intro della canzone The Next Episode di Dr. Dre e Snoop Dogg.