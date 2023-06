È morto Treat Williams, star di Everwood

Addio a Treat Williams, star della nota serie tv degli anni 2000, Everwood, ha perso la vita in un incidente in moto all'età di 71 anni. L'attore, che nella sua lunga carriera ha recitato in più di 70 film e altrettante serie tv è scomparso appena due settimane dopo a sua co-star di Everwood, John Basley. A dare l'annuncio della sua morte è stato il suo agente, Barry McPherson che ha spiegato ai fan di Williams che nel pomeriggio nel 12 giugno 2023, l'attore è stato coinvolto in un brutto incidente stradale dove un'auto gli ha tagliato la strada mentre era in moto nei pressi di Dorset, nello stato del Vermont.

"Era il cuore di Hollywood della fine degli anni '70, sono sconvolto", sono le parole di McPherson che ricorda con affetto l'attore che per tutti i fan della serie Everwood resterà sempre il Dr. Andy Brown.

Treat Williams, la lunga carriera cinematografica e televisiva

Attore da quasi 50 anni, Treat Williams è particolarmente noto, in Italia e nel mondo, per aver interpretato per quattro stagioni il personaggio di Andy Brown nel teen drama di Greg Berlanti, Everwood, grazie al quale è stato nominato per due volte agli Screen Actors Guild Awards e ai Teen Choice Awards. La sua carriera, però, nasce al cinema con il film del 1975, Carrel agente pericoloso ma la notorierà arriva con Hair, l'adattamento del musical di Broadway che gli ha regalato una candidatura ai Golden Globes.

Tra gli altri film in cui ha recitato c'è Il princie della città, Un tram che si chiama desiderio, C'era una volta in America di Sergio Leone, In fondo al cuore con Michelle Pfeiffer, Miss F.B.I. - Infiltrata speciale con Sandra Bullock e molti altri ancora.

Il suo ultimo lavoro televisivo è stato la serie canadese Chesapeake Shores dove ha interpretato il personaggio del pasre single, Mick O'Brien.