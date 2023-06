Nate Libere: arriva la versione femminile di Mare Fuori

Mare Fuori avrà una versione tutta al femminile che si chiamerà Nate Libere. La casa di produzione della serie sul gruppo di ragazzi del carcere minorile di Napoli, Picomedia, infatti, è al lavoro per una nuova serie tv su giovani carcerate in cui il punto di vista sarà esclusivamente femminile. A dare l'annuncio di questo nuovo progetto è stato Roberto Sessa, il produttore di Mare Fuori che ha deciso di puntare tutto su un racconto onesto e intimo della vita all'interno di un carcere per sole donne.

Ma cosa sappiamo su Nate Libere e quando uscirà la versione femminile di Mare Fuori? Scopriamolo insieme.

Nate Libere: cosa aspettarsi dalla versione al femminile di Mare Fuori

Secondo le prime informazioni sembra che Nate Libere sarà incentrata sul racconto si storie di giovani donne che cercano il riscatto e redenzione, storie di amicizia, storie di mamme, storie d'amore e tanto altro ancora, il tutto raccontato all'interno delle celle del carcere femminile che fa da sfondo a una storia corale.

Sarà un nuovo "concept", usando le parole di Sessa che sarà scritto da Franco Bernini e Rosa Ventrella. Per quanto riguarda il canale di distribuzione della serie non abbiamo ancora nessuna informazione in quanto Picomedia è alla ricerca di un broadcaster per Nate Libere.

Mare Fuori, tutti i nuovi progetti dal musical allo spin-off

Oltre a Nate Libere e alla sua nuova stagione, l'universo di Mare Fuori è in fase di espansione con la realizzazione di un musical dedicato alla serie che debutterà al Teatro Augusteo di Napoli a dicembre 2023. Inoltre, Picomedia avrebbe in mente anche di realizzare uno spin-off di Mare Fuori, format che è stato anche venduto in oltre 40 Paesi al mondo per vari remake da quello spagnolo a quello tedesco e francese.