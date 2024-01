60 minuti: su Netflix un nuovo film d'azione sull'MMA, trama e quando esce

Amanti dei film d'azione o dell'MMA, le arti marziali miste (in inglese mixed martial arts, in acronimo MMA) sta per arrivare su Netflix un nuovo film adrenalinico con protagonista proprio un lottatore di MMA. Si intitola 60 minuti ed è un film d'azione tedesco dalle atmosfere crime pronto a incollare allo schermo gli utenti Netflix. Alla regia Oliver Kienle e alla sceneggiatura Philip Koch. Ma cosa sappiamo, finora, di 60 minuti? Quando uscirà su Netflix e qual è la sua trama? Scopriamolo insieme.

60 minuti: la trama

Il lottatore di arti marziali miste Octavio (Emilio Sakraya) ha solo 60 minuti per presentarsi alla festa di compleanno della figlia, altrimenti rischia di perderne per sempre l'affidamento. Ma quando abbandona un combattimento per raggiungerla, si ritrova a dover fuggire da pericolosi criminali in una corsa contro il tempo attraverso la città.

60 minuti: il trailer

60 minuti: chi c'è nel cast

Emilio Sakraya interpreta Octavio Bergmann, Dennis Mojen è Paul Lehmann, Marie Mouroum è l'attrice che veste i panni di Cosima e Florian Schmidtke interpreta Winkler.

60 minuti: quando esce su Netflix

Il film Netflix 60 minuti debutterà il 19 gennaio 2024 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.