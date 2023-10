Ma che fine ha fatto Cobra Kai 6? Quando uscirà su Netflix l'ultimo capitolo della serie Netflix ispirata al franchise di Karate Kid? Che Cobra Kai tornerà su Netflix con il suo gran finale lo sappiamo ma quando e cosa dobbiamo aspettarci dalla sesta e ultima stagione della serie? Ecco tutto quello che sappiamo sulla sesta stagione di Cobra Kai, comprese le novità, cosa aspettarsi dalla trama, a che punto siamo con la produzione e quando la serie uscirà su Netflix.

Cobra Kai 6: il video annuncio del rinnovo

Che Cobra Kai venisse riconfermata per un'ulteriore stagione era abbastanza scontato dato il successo di questa serie nel corso degli anni e il fatto che, fin dal suo debutto, la serie è stata sempre rinnovata in anticipo grazie anche all'impennata di popolarità sempre maggiore riservata a questo titolo Netflix. Continuazione dei film di Karate Kid degli anni Ottanta, Cobra Kai si svolge 34 anni dopo gli eventi dell'originale Karate Kid e riaccende la rivalità tra Johnny Lawrence e Daniel LaRusso. Ma, ora che siamo a un passo dal suo finale, cosa sappiamo sulla sesta stagione di Cobra Kai? Iniziamo con lo specificare che lo scorso 20 gennaio 2023, esattamente cinque mesi dopo l'uscita della quinta stagione, Netflix ha annunciato il rinnovo di Cobra Kai per un'ultima stagione che, a detta del suo showrinner, sarà "un gran finale".

"Netflix non ci ha detto che era l'ultima stagione. Siamo stati noi a dire che era l'ultima stagione - ha specificato Jon Hurwitz, sceneggiatore e produttore della serie -. Abbiamo sempre voluto concludere Cobra Kai alle nostre condizioni e siamo grati di avere l'opportunità di farlo. Ma questo non significa che abbiamo finito con il Miyagiverse. Amiamo questo mondo".

Cobra Kai 6, la trama?

La sesta stagione di Cobra Kai, come annunciato da Jon Hurwitz, si svolgerà a circa un anno di distanza dal finale della stagione precedente. Ma cosa dobbiamo aspettarci dalla trama? Sono diverse le questioni ancora in sospeso che verranno affrontate nei nuovi episodi di Cobra Kai.

C'è Terry Silver che è stato arrestato dopo la denuncia dei suoi studenti e ora il futuro del Cobra Kai è in dubbio, così come il posto del dojo nel Sekai Taikai. E non è finita qui perché Mike Barnes potrebbe rivelare il Cobra Kai dato che anni fa Terry Silver gli aveva promesso una quota del 50% quindi, l'ex nemico di Daniel, potrebbe rilevare il dojo e riscattare se stesso. E potrebbe anche esserci una lotta interna nel Cobra Kai se Mike Barnes guidasse gli ex studenti di Terry che, a questo punto, combatterebbero contro quelli di Kim Da-Eun. E oltre alle tante questioni riguardanti Kreese e il futuro di Miyago-Do e Zanna d'Aquila, c'è anche Johnny che sta per avere un bambino con Carmen e potrebbe nascere proprio nei nuovi episodi e mettere anche a rischio la partecipazione di Johnny al Sekai Takai. E poi c'è la questione Julie Pierce. Farà la sua comparsa in Cobra Kai 6 il personaggio interpretato dall'attrice premio Oscar Hilary Swank? Staremo a vedere.

Cobra Kai 6: a che punto siamo con le riprese?

Sappiamo che il lavoro di sceneggiatura di Cobra Kai 6 è iniziato a febbraio 2023 con l'obiettivo di iniziare le riprese a maggio 2023. Purtroppo, però, a maggio è iniziato lo scioperto della WGA che, insieme a quello SAG-AFTRA ha messo in pausa la produzione della serie, ritardandola.

Il 25 settembre Hurwitz ha confermato che le sceneggiature della quinta stagione non erano state completate prima dello sciopero, affermando che gli sceneggiatori sarebbero tornati a lavoro dal 29 settembre. La produzione della serie, però, potrà iniziare solo alla fine dello scioperto SAG-AFTRA.

Cobra Kai 6: quando esce su Netflix

Dato lo sciopero, possiamo immaginare di poter vedere Cobra Kai 6 su Netflix non prima della fine del 2024/inizio 2025.