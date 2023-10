La caduta della casa degli Usher, la spiegazione del finale

Da Mike Flanagan, ideatore di The Haunting of Hill House e Midnight Mass, arriva su Netflix una diabolica serie horror ispirata a un racconto di Edgar Allan Poe: La caduta della casa degli Usher. Gli spietati fratelli Roderick e Madeline Usher hanno fatto di Fortunato Pharmaceuticals un impero di ricchezza, privilegi e potere, ma quando gli eredi della dinastia cominciano a morire per mano di una misteriosa donna conosciuta in gioventù, vengono a galla i segreti del passato. Ma come finisce questa terribile storia? Qual è la spiegazione del finale de La caduta della casa degli Usher? Scopriamolo insieme.

La caduta della casa degli Usher come finisce? La spiegazione

(ATTENZIONE SPOILER!)

La caduta della casa degli Usher ha un finale che chiude il cerchio sulla vita di Roderick e Madeline Usher. Innanzitutto veniamo a scoprire cosa è successo in quella terribile notte di Capodanno del 1980 quando i due fratello Usher, allora giovanissimi, hanno murato vivo Rufus Griswold il capo dell'azienda Fortunato per prenderne il posto dopo avergli fatto bere un bicchiere di vino con dentro del paralizzante. Rufus era a capo della Fortunato, azienda dove la stessa madre dei due fratelli Usher lavorava prima di ammalarsi, morire e venire sepolta dai suoi stessi figli. Affascinante, sicuro di sé e spietatissimo, Rufus ha fatto la sua fortuna schiacciando gli altri per il proprio tornaconto ma questa volta è stato schiacciato da chi era più spietato di lui: Roderick e Madeline. Dopo averlo uccido, i due, per avere un alibi e non venire scoperti dalla polizia sono andati in giro per la città e sono finiti in un piccolo bar dove hanno incontrato quello che si dimostra essere il diavolo in persona con cui fanno un patto: se la caveranno senza essere scoperti, vivranno una vita in totale ricchezza al costo che la propria stirpe futura perisca. I due accettano senza pensarci troppo e quello che sembrava solo un dialogo folle con una sconosciuta si rivela realtà quando tutti i figli di Usher iniziano a morire uccisi tutti dalla stessa donna, cioè Verna, la stessa con cui avevano fatto quel patto nel 1980. Morirà, infine, anche la nipote di Roderick, la giovane e buona Leonore che verrà uccisa proprio nell'ultimo episodio dal diavolo in persona.

E dopo aver ucciso la sua stessa sorella con un inganno e aver svelato tutta la verità al detective Auguste Dupin, Roderick morirà per mano della stessa Madeline che non essendo morta del tutto lo strozzerà e provocherà il crollo della casa degli Usher e della loro dinastia. Dupin riuscirà a uscire dalla casa in crollo e si salverà dimostrando a Roderick e agli spettatori che la vera ricchezza non sta nei soldi ma nei legami con le altre persone. Alla fine, l'avvocato degli Usher sarà l'unico a finire in carcere in quanto non ha accettato il patto con il diavolo e la seconda moglie di Roderick, Juno prenderà in mano l'azienda trasformandola in una No-profit pronta a salvare vite umane dopo essersi lei stessa disintossicata dal Licodone, il farmaco oppioide che aveva fatto la fortuna degli Usher.

La mamma di Leonore che era l'unica sopravvissuta all'incidente durante la festa che ha ucciso Prospero, si salverà e aiuterà il prossimo con molte iniziative di beneficenza.

Così, con il crollo della casa degli Usher e Dupin che saluta, per l'ultima volta, questa malefica famiglia nel cimitero, si chiude questa storia.