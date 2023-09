La vita sul nostro pianeta: su Netflix una serie che riporta in vita creature estinte, quando esce

Su Netflix sta per arrivare una nuova docu-serie tra le uscite più interessanti di ottobre 2023. Si tratta de La vita sul nostro pianeta, una serie in 8 episodi che racconta la storia delle epiche battaglie per dominare e sopravvivere sul pianeta Terra. Ci sono venti milioni di specie sul nostro pianeta, ma si tratta di una frazione infinitesimale dato che il 99% degli esseri esistiti sono ormai perduti in un passato lontano. La vita sul nostro pianeta utilizza le più recenti tecnologie e scoperte scientifiche per riportare in vita creature estinte da tempo e svelare l'incredibile storia della vita sul nostro pianeta con la voce narrante di Morgan Freeman nella versione originale.

La vita sul nostro pianeta: la trama

Oggi ci sono 20 milioni di specie sul nostro pianeta, ma quello che vediamo è solo un'istantanea nel tempo: il 99% degli abitanti della Terra è perduto nel nostro profondo passato. La storia di quattro miliardi di anni di queste dinastie, della loro ascesa e del loro declino, è davvero straordinaria. La vita sul nostro pianeta utilizza la scienza e la tecnologia più avanzate per riportare in vita creature estinte da tempo, presentando l'incredibile storia dell'epica battaglia della vita per conquistare e sopravvivere sulla Terra. Organizzata intorno ai cinque eventi di estinzione di massa che hanno segnato per sempre il pianeta, più il sesto che stiamo affrontando oggi, la serie riporta in vita creature conosciute solo dai fossili in modo drammatico e fotorealistico. Queste scene mozzafiato vengono presentate insieme a sequenze di storia naturale all'avanguardia, mostrando i vantaggi evolutivi unici che le specie moderne hanno ereditato dai loro antenati in modi mai visti prima. Il pubblico assisterà allo svolgersi della storia della vita attraverso i suoi momenti più cruciali: dalla prima forma di vita unicellulare, ai primi animali che si sono spostati dal mare alla terraferma, fino alle prime creature che hanno spiccato il volo. Rivisitando una delle dinastie più longeve della Terra, i dinosauri, gli spettatori saranno testimoni della caduta cataclismatica che ha portato all'era dei mammiferi e all'ascesa dell'animale più pericoloso che la Terra abbia mai visto: noi.

La vita sul nostro pianeta: il trailer ufficiale

La vita sul nostro pianeta: quando esce su Netflix

La vita sul nostro pianeta debutterà su Netflix il 25 ottobre 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.