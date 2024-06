Simone Biles Rising, la docuserie Netflix sulla campionessa olimpica: il trailer e quando esce

Simone Biles si racconta su Netflix in una docuserie dal titolo "Simone Biles Rising: verso le Olimpiadi" che regala uno sguardo intimo alla donna dietro la grandissima campionessa di ginnastica artistica. Diretta da Katie Walsh questa serie mostra il lato oscuro della vita da atleta olimpica e quanto, la salute mentale, giochi un ruolo fondamentale nella quotidianità di una ginnasta professionista alle prese con ansia da prestazione, aspettative, allenamenti estenuanti e una vita privata da mettere sempre in secondo piano. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa dobbiamo aspettarci da questo attesissimo documentario su Simone Biles che presto vedremo gareggiare alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Simone Biles Rising: la trama

Simone Biles ha un conto in sospeso. In vista delle Olimpiadi di Tokyo del 2020 era considerata il volto dei Giochi. Ma nello sport, come nella vita, le cose non vanno sempre come previsto. Nel caso di Simone, il pubblico di tutto il mondo ha assistito da vicino all'esplosione della sua battaglia privata con la salute mentale, che l'ha costretta a ritirarsi dalla competizione. Da allora Simone ha lavorato duramente per affrontare i difficili traumi del passato, imparare a gestire il proprio benessere psichico e accettare il proprio percorso. Nel frattempo ha riorganizzato a partire dalle fondamenta il suo modo di fare ginnastica. Il suo coraggio di volare non conosce limiti, poiché quest'estate intende tornare sul palcoscenico olimpico ancora una volta per fare ciò che ha sempre fatto: essere la migliore Simone possibile. Perché, nonostante tutto, Simone si rialza sempre.

Simone Biles Rising: il trailer ufficiale

Simone Biles Rising: quando esce su Netflix

Il documentario su Simone Biles esce su Netflix a luglio 2024.