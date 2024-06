Twilight of the Gods, la nuova serie fantasy di Netflix: trama e quando esce

Su Netflix sta per arrivare un nuovo anime fantasy, Twilight of the Gods. Composto da 8 episodi questo anime con protagonisti i personaggi più iconici della mitologia scandinava come Thor, Loki, Odino ecc, è pronto a raccontare una storia eroica d'amore, perdita e vendetta in un viaggio che va oltre l'inferno attraverso terre fantastiche, campi di battaglia feroci e sanguinosi e guerre scatenate contro gli dei e i demoni.

La serie animata di Stone Quarry Animation è coideata da Zack Snyder, regista di Rebel Moon, Jay Oliva ed Eric Carrasco, mentre la produzione esecutiva è affidata a Zack Snyder, Deborah Snyder, Wesley Coller e Jay Oliva. Lo studio di animazione è Xilam Animation. La regia del primo e dell'ultimo episodio è di Zack Snyder, mentre tra gli altri registi figurano Jay Oliva, Andrew Tamandl con Tim Divar e Dave Hartman.

Ma entriamo più nel dettaglio.

Twilight of the Gods: la trama

In un mitico mondo fatto di grandi battaglie, imprese gloriose e profonda disperazione, Leif è un re mortale salvato sul campo di battaglia da Sigrid, un'implacabile guerriera di cui si innamora. La notte del loro matrimonio, Sigrid e Leif sopravvivono al terrore di Thor, che li spinge a intraprendere contro ogni aspettativa una spietata missione di vendetta insieme a un gruppo di crociati.

Twilight of the Gods: i doppiatori nella versione originale

La serie è interpretata, nella sua verisone originale dalle voci di Sylvia Hoeks (Sigrid), Stuart Martin (Leif), Rahul Kohli (Egill), Paterson Joseph (Loki), Jamie Clayton (Seid-Kona), Pilou Asbæk (Thor), Birgitte Hjort Sørensen (Hervor), Kristofer Hivju (Andvari), Thea Sofie Loch Næss (Thyra), John Noble (Odin), Peter Stormare (Ulfr) e molti altri.

Twilight of the Gods: quando esce su Netflix

Twilight of the Gods debutta su Netflix il 19 settembre 2024.