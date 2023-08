Who is Erin Carter? Tutto sulla nuova serie thriller di Netflix dai produttori di The Crown

Netflix è pronta a lanciare una nuova serie thriller al femminile. Parliamo di Who is Erin Carter?, una serie, originariamente chiamata Palomino, che nasce dalla stessa casa di produzione di The Crown e che è pronta a portare sul piccolo schermo di Netflix una storia intrigante e piena di colpi di scena. Composta da otto episodi, Who is Erin Carter? ha come sceneggiatore e showrunner Jack Lothian e come regista Bill Eagles e Ashley Way. Ma entriamo più nel dettaglio per capire meglio cosa ci aspetta da questa serie thriller che sembra avere tutti i presupposti per diventare un nuovo successo di Netflix.

Who is Erin Carter?: la trama

Who is Erin Carter? seguirà Erin Collantes, un'insegnante britannica in Spagna la cui vita è molto semplice e tranquilla che si ritrova coinvolta in una rapina in un supermercato. Quando uno dei rapinatori afferma di averla riconosciuta, la sua vita rischia di andare a rotoli. A Palomino, una città di segreti, dovrà lottare per riabilitare il suo nome e proteggere la sua famiglia.

Chi c'è nel cast di Who is Erin Carter?

Il cast di Who is Erin Carter? è composto da:

Evin Ahmad (Beyond Dreams) come Erin Collantes

Sean Teale (Survivor) come Jordi

Douglas Henshall (Shetland) come Daniel Long

Susannah Fielding (This Time with Alan Partridge) come Olivia

Charlotte Vega (Wrong Turn) come Penelope

Indica Watson come Harper

Pep Ambros (Matadero) come Emilio

Jake Fairbrother (Skyfall) come Bruno

Who is Erin Carter?: il trailer

Who is Erin Carter?: quando esce su Netflix

Who is Erin Carter? debutterà su Netlfix il 24 agosto 2023.