Zombie 100 - Cento cose da fare prima di non-morire: trama e trailer del nuovo film Netflix

Un giovane a cui è stata risucchiata la vita dagli abusi di potere del proprio capo si sveglia un giorno nel mezzo di un'apocalisse zombi e inizia a perseguire la sua "lista di cose da fare in un'apocalisse zombi". È con queste parole che Netflix presenta al pubblico il suo nuovo zombie drama, Zombie 100 - 100 cose da fare prima di non-morire, un film tra l'horror e la comedy che riporta in auge un genere di racconto molto amato dal pubblico della piattaforma di streaming: lo zombie drama. Dopo diverse serie tv sullo stesso genere, da All of Us are Dead a Resident Evil per passare poi al nuovo reality show corenao dove i concorrenti sono costretti a scappare dal morso degli zombie, Zombieverse, Netflix decide di puntare ancora su questo genere di racconto con il film Zombie 100 - Cento cose da fare prima di non-morire. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo film Netflix.

Zombie 100 - Cento cose da fare prima di non-morire: la trama

Akira Tendo (Eiji Akaso) lavora in un'azienda dove gli abusi sono all'ordine del giorno, subendo orari di lavoro interminabili, vessazioni da parte del capo e assegnazioni di compiti contrari a ogni logica. Passa le giornate sentendosi più morto che vivo. Una mattina, la città è invasa dagli zombi e il paesaggio consueto appare devastato. Alla vista di tale distruzione Akira grida con gioia che non dovrà più andare in ufficio e in linea con il suo innato ottimismo elabora una lista di 100 cose che vuole fare prima di diventare uno zombi, tra cui pulire la casa e campeggiare sul balcone, poi inizia a darsi da fare per metterla in pratica.

Zombie 100 - Cento cose da fare prima di non-morire: il trailer ufficiale

Zombie 100 - Cento cose da fare prima di non-morire: quando esce su Netflix

Il film Zombie 100 debutterà su Netflix il prossimo 3 agosto 2023.