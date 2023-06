A Beautiful Life, le cose da sapere sul film Netflix che tutti stanno guardando

C'è un film che dal giorno del suo debutto su Netflix è volato ai vertici della top10 senza mai scollarsi dal primo posto dei film più visti in Italia. Lo ha fatto un po' inaspettatamente, senza farsi troppa pubblicità ma in qualche modo è riuscito a cogliere fin da subito l'attenzione del pubblico. Parliamo di A Beautiful Life, una commedia romantica musicale danese che racconta la storia di un aspirante cantante che vedrà la sua vita cambiare radicalmente dopo essere stato scoperto, per caso, da una produttrice musicale. Ma cos'è che colpisce così tanto di questo film e perché tutti ma proprio tutti lo stanno guardando su Netflix? Scopriamolo insieme.

A Beautiful Life, la trama e perché tutti lo stanno guardando

Elliott, un giovane pescatore con una voce straordinaria, ha un'occasione più unica che rara quando è scoperto da Suzanne, un'impresaria musicale delle star. Suzanne affida Elliott alla figlia, la produttrice musicale Lilly, con la quale ha rapporti molto freddi. Nel percorso verso la fama, Elliott affronta difficoltà del passato che minacciano la grande svolta, ma anche l'amore nascente con Lilly.

A rendere il film, se pur nella sua semplicità, un titolo molto attraente per il pubblico ci sono diversi elementi. In primis il rimando a uno dei più grandi successi di questo genere cinematografico degli ultimi anni, lanciato dal colosso A Star is Born con Lady Gaga e Bradley Cooper, un film che ha fatto sognare il mondo intero. In più le commedie romantiche sono sempre molto apprezzate, soprattutto dal pubblico italiano che secondo le statistiche sembra propendere molto per questo genere di racconto. Quindi mixando elementi come l'amore, la musica e una fama improvvisa per una persona normalissima, A Beautiful Life ha fatto decisamente centro.

Il trailer di A Beautiful Life

Quando è uscito A Beautiful Life su Netflix

A Beautiful Life ha fatto il suo debutto su Netflix il 1 giugno 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.