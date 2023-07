Avvocato di difesa 2, a che ora esce su Netflix

Manca pochissimo al debutto su Netflix della seconda stagione di Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer. Il legal drama ispirato ai romanzi di Michael Connelly sta per tornare sulla piattaforma di streaming con 10 nuovi episodi che saranno divisi in due parti. Manuel Garcia-Rulfo è pronto a tornare a vestire i panni dell'affascinante avvocato Mickey Haller e a risolvere i casi più insidiosi nella città di Los Angeles. Questa serie, adattata per lo schermo da David E Kelley e sviluppata per la televisione da Ted Humphrey, che riveste il ruolo di co-showrunner al fianco di Dailyn Rodriguez, è tra i titoli Netflix più apprezzati dal pubblico dello scorso anno e se siete curiosi di vedere cosa accadrà nei nuovi episodi, buttiamo insieme un occhio al trailer e alle prime anticipazioni e scopriramo a che ora uscitanno i primi cinque episodi di Avvocato di difesa 2 su Netflix .

La trama di Avvocato di difesa 2

L'idealista e anticonformista Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) dirige uno studio legale dal sedile posteriore della sua Lincoln, seguendo casi grandi e piccoli nella vasta città di Los Angeles. Tratta dai bestseller del celebre scrittore Michael Connelly, la seconda stagione è ispirata a Il quinto testimone, il quarto libro della serie Avvocato di difesa. In questa stagione vedremo Mickey alle prese con un caso molto particolare dove dovrà difendere una cliente per lui davvero speciale.

Il trailer ufficiale di Avvocato di difesa 2

A che ora esce Avvocato di difesa 2 su Netflix

I primi cinque episodi di Avvocato di difesa 2 debutteranno su Netflix il 6 luglio 2023 alle 9.00 di mattina in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.