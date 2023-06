Manca sempre meno al debutto su Netflix della sesta stagione di Black Mirror, la serie antologica che da anni racconta i rischi della tecnologia e dell'intelligenza artificiale nelle nostre vite. Una serie distopica, irriverente e molto audace in grado di lasciare con la bocca aperta e spingere a una profondissima riflessione interiore su se stessi e sul proprio ruolo nella società. Dopo 3 anni, Black Mirror torna su Netflix con cinque nuovi episodi e si preannuncia come la serie più imprevedibile, inclassificabile e insolita di sempre. Parola del suo creatore Charlie Brooker. Ma entriamo più nel dettaglio per capire cosa dobbiamo aspettarci da Black Mirror 6 e a che ora uscirà su Netflix.

Black Mirror 6, cosa aspettarsi dai nuovi episodi

JOAN È TERRIBILE

Una donna del tutto normale resta sconvolta quando scopre che una piattaforma di streaming globale ha pubblicato un adattamento drammatico per la TV della sua vita, in cui è interpretata dalla famosa attrice di Hollywood Salma Hayek.

LOCH HENRY

Una giovane coppia si reca in una sonnolenta cittadina scozzese per iniziare a lavorare a un raffinato documentario sulla natura, ma si fa coinvolgere da un'intrigante storia locale collegata a eventi scioccanti del passato.

BEYOND THE SEA

In un 1969 parallelo, due uomini in una pericolosa missione high tech affrontano le conseguenze di una tragedia inimmaginabile.

MAZEY DAY

Una starlet tormentata è perseguitata da invadenti paparazzi mentre affronta le conseguenze di un incidente stradale.

DEMONE 79

Inghilterra settentrionale, 1979. Una timida commessa è spinta a compiere atti terribili per impedire un disastro.

A che ora esce Black Mirror 6 su Netflix

Black Mirror 6 debutta su Netflix il 15 giugno 2023 alle 9.00 di mattina in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.