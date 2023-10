A che ora esce Elite 7 su Netflix

Manca sempre meno all'uscita della settima stagione di Elite su Netflix e questa volta non parliamo solo di nuovi episodi ma del gran finale di serie. Il teen drama spagnolo, infatti, si concluderà con la sua settima stagione che sarà piena di sorprese e nuovi personaggi. Ma quando usciranno gli ultimi episodi di Elite su Netflix? A che ora potremo trovare il finale di serie sul catalogo della piattaforma di streaming? Ecco l'orario di uscita di Elite 7 su Netflix e, intanto, buttiamo uno sguardo alla trama ufficiale e alle prime immagini del teaser trailer.

Elite 7: la trama

In questa nuova stagione Omar inizia una nuova vita all'università lontano da Las Encinas, ma non riesce a voltare pagina. Il senso di colpa per la morte di Samuel e la sofferenza causata da quel periodo lo attanagliano ancora, spingendolo ad andare in analisi. Tramite uno stage decide di tornare nella scuola dove tutto è successo per affrontare i suoi demoni faccia a faccia. Attraverso il percorso di Omar scopriamo che anche il resto degli studenti sta silenziosamente sfidando i propri incubi. La settima stagione di Elite tratta di salute mentale e di come molti di noi la evitano per paura o ignoranza.

Elite 7: il teaser trailer

Elite 7: a che ora esce su Netflix

Elite 7 uscirà su Netflix il 20 ottobre 2023 alle 9.00 di mattina.