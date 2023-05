Sta per debuttare su Netflix la nuova serie tv con Arnold Schwarzenegger come protagonista. Si tratta di Fubar, una serie a metà tra il thriller d'azione e un racconto ironico che vede l'ex bodybuilder nei panni di un agente della CIA prossimo alla pensione che sarà costretto ad affrontare nuove missioni, avventure al cardiopalma e tanti segreti, il tutto in gran segreto dalla sua famiglia. Ma cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo dramedy Netflix e, soprattutto, a che ora troveremo gli 8 episodi di Fubar sul catalogo della piattaforma di streaming? Scopriamolo insieme.

Fubar, il trailer della nuvoa serie con Arnold Schwarzenegger

Fubar, trama e cosa aspettarsi

Un agente della CIA prossimo al pensionamento scopre un segreto di famiglia ed è obbligato ad accettare un ultimo incarico. Fubar affronta dinamiche familiari universali su uno sfondo di spionaggio, azione e umorismo. Nick Santora è lo showrunner e produttore esecutivo insieme ad Arnold Schwarzenegger, che è anche il protagonista della serie. Gli altri produttori esecutivi di Fubar sono Adam Higgs, Scott Sullivan, Holly Dale e Bill Bost con David Ellison e Dana Goldberg (Skydance).

Chi c'è nel cast di Fubar

Nel cat di Fubar ci sono: Arnold Schwarzenegger, Monica Barbaro, Milan Carter, Gabriel Luna, Fortune Feimster, Travis Van Winkle, Fabiana Udenio, Barbara Eve Harris, Aparna Brielle, Andy Buckley, Jay Baruchel.

A che ora esce Fubar su Netflix

Gli episodi di Fubar debutteranno su Netflix il prossimo 25 maggio 2023 alle ore 9.00.