Il Supervissuto, a che ora esce la docu-serie Netflix su Vasco Rossi

Sta per debuttare su Netflix una delle docu-serie più attese di questa stagione: Il Supervissuto dedicato alla vita e alla carriera musicale di Vasco Rossi. Leggenda della musica, icona del rock, personaggio ribelle e ispirazione per un'intera generazione di ragazzi. Vasco Rossi si racconta su Netflix con una serie in cinque parti che ripercorre la nascita del rocker più famoso della musica italiana. Una serie che svelerà segreti, immagini inedite e aneddoti sulla "vita spericolata" di Vasco Rossi e quell'amore per la musica e per la verità che lo hanno reso una vera e propria leggenda. Ma a che ora esce Il Supervissuto su Netflix e cosa dobbiamo aspettarci da questa docu-serie? Scopriamolo insieme.

Cosa dobbiamo aspettarci da Il Supervissuto

Vasco Rossi - Il Supervissuto è stata girata, in gran parte, durante i due anni di pandemia, un momento di inaspettata pausa dai soliti, innumerevoli impegni della rockstar, un’occasione unica per trovare il tempo di guardarsi indietro e ripercorrere i momenti più importanti della sua carriera e della sua vita. La serie segue Vasco nei luoghi più importanti per lui, da Zocca, sua città natale, a Los Angeles e, attraverso interviste, materiali d’archivio e testimonianze di chi lo ha accompagnato in questi anni, ripercorre la sua e le molte storie che stanno dietro alle sue indimenticabili canzoni.

Il trailer de Il Supervissuto

A che ora esce Il Supervissuto su Netflix

Il Supervissuto debutterà su Netflix il 27 settembre alle 9.00 di mattina in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.