Manca pochissimo all'uscita su Netflix della quarta e ultima stagione di Non ho mai, il teen drama che ha tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori innamorati di Devi, quella ragazzina di origini indiane un po' goffa alle prese con i primi amori e situazioni complicate legate alla sua irritabilità. Quella di Non ho mai è una storia di formazione ideata dalla produttrice esecutiva Mindy Kaling e dalla produttrice esecutiva e showrunner Lang Fisherdeata che dopo quattro stagioni è pronta a chiudere la sua storia per sempre. Ma quando usciranno gli ultimi episodi di Non ho mai 4 su Netflix e cosa dobbiamo aspettarci da questo finale di serie? Scopriamolo insieme.

Non ho mai 4, cosa aspettarsi

La terza stagione di Non ho mai si era conclusa con Devi davanti casa di Ben e nel trailer del gran finale di serie scopriamo che i due sono finiti a letto insieme e le cose diventano sempre più imbarazzanti tra i due. Paxton, intanto, si era diplomato e stava per partire per l'università ma ora lo vediamo tornare alla Sherman Oaks High con grande sorpresa di Devi. Cosa accadrà? Devi è pronta ad affrontare il suo ultimo anno di scuola e i drammi esistenziali, per lei, saranno davvero tanti.

Il trailer di Non ho mai 4

A che ora esce Non ho mai 4 su Netflix

Non ho mai 4 debutterà su Netflix con 10 nuovi episodi l'8 giugno 2023 alle 9.00 di mattina in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.