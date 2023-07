Nicole Kidman sta insieme a Zac Efron nel nuovo film Netflix "A Family Affair"

Nicole Kidman sta per debuttare su Netflix in una nuova commedia romantica dove reciterà al fianco di Zac Efron. Si intitola A Family Affair ed è pronta a far sognare il pubblico con la storia di una sorprendente relazione che scatena conseguenze comiche per una giovane, sua madre e il suo capo (nonché star del cinema) mentre affrontano le complicazioni legate all'amore, al sesso e all'identità. A Family Affair è diretto dal candidato all'Oscar Richard LaGravenese, i cui lavori includono P. S. I Love You, Paris je t'aime, Freedom Writers e altri. La sceneggiatura è stata scritta da LaGravenese insieme a Carrie Solomon. Ma cosa dobbiamo aspettarci da A Family Affair e quando potremo vedere questo film su Netflix? Scopriamolo insieme.

Il lavoro come assistente della super mega star del cinema, Chris Cole, un narcisista esigente e donnaiolo, comincia a pesare su Zara. D'impulso lascia il lavoro, solo per scoprire presto che la madre vedova ha iniziato una storia d'amore con il famoso playboy.

Nicole Kidman, Zac Efron and Joey King will star in an upcoming romcom on Netflix -- a surprising romance kicks off comic consequences for a young woman, her mother and her movie star boss as they face the complications of love, sex, and identity. pic.twitter.com/L8OnpDlztT