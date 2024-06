A Family Affair: il film romantico che ha superato le nostre aspettative

A Family Affair

C'è sempre un certo pregiudizio nei confronti delle commedie romantiche. Dopotutto questo è un genere cinematografico spesso sottovalutato e considerato dai più come "inferiore" rispetto ad altri tipi di racconto un po' più "seri" come i thriller, i film distopici o quelli drammatici. Bisogna dire, però, che i film romantici, per quanto seguano degli standard narrativi (quasi) sempre uguali e nonostante il loro solito lieto fine, continuano a essere amatissimi dal pubblico e a volte sono in grado di arrivare al pubblico molto più di quanto faccia un film drammatico o d'azione. Ed è proprio quello che accade con la nuova rom-com di Netflix, A Family Affair.

Diretta da Richard LaGravenese e con protagonisti Zac Efron e Nicole Kidman, questo nuovo film romantico della piattaforma di streaming vi sorprenderà con un racconto ironico, profondo e piacevolissimo che riesce sia a divertire con una comicità fresca e moderna sia a far riflettere su diverse tematiche importanti come il rapporto tra genitori e figli, la ricerca della propria felicità a qualsiasi età, i sensi di colpa che si provano ogni volta che si decide di mettere la propria felicità davanti a quella degli altri e molto altro ancora. In più la trama è talmente ben strutturata, i dialoghi ben scritti, la comicità azzeccatissima e i personaggi ben approfonditi da non far pesare al pubblico neanche un minuto dei 111 totali di durata della pellicola.

Ma raccontiamo un po' di cosa parla questo film.

A Family Affair è la storia di Brooke, una mamma, una scrittrice che ha smesso di pensare a se stessa e alla propria felicità per dedicare tutte le sue energie nel crescere sua figlia Zara, adesso una giovane donna alle prese con le prime delusioni lavorative. Tutto sembra andare secondo i piani finché Brooke non si innamora inaspettatamente del capo di sua figlia Zara, un eccentrico e bellissimo attore Chris Cole, più giovane di lei. Quando Zara verrà a scoprire la loro tresca andrà su tutte le furie facendo di tutto per mettere in guardia sua madre sulla vera identità di Chris che, in realtà, sembra essere molto preso dalla donna.

Questa commedia romantica di formazione multigenerazionale incolla allo schermo dall'inizio alla fine e segue i personaggi - tutti ben scritti - mentre affrontano le complicazioni legate all'amore, al sesso e all'identità ed è proprio questo suo riuscire a mettere a nudo le fragilità di diverse generazioni di donne e uomini a dare un quid in più al film.

A Family Affair, infatti, non è solo una storiella leggera e romantica con cui passare una piacevole serata sul divano ma è un film che ha molto da dire e che parla a più generazioni di donne, dalle ventenni in crisi con la propria vita alle cinquantenni che hanno abbandonato se stesse per i figli fino a passare alle donne più anziane che fanno di tutto per provare ancora emozioni forti.

Divertente, profondo, fluido e con una dose giusta di romanticismo, A Family Affair è una bellissima sorpresa e un film da non perdere su Netflix, che siate amanti o meno delle commedie romantiche. Dategli una chance, non ve ne pentirete.

Voto: 7,5