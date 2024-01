A Killer Paradox, su Netflix la storia di un uomo comune che si trasforma in serial killer

Su Netflix sta per arrivare un nuovo thriller sudcoerano che sembra avere tutte le carte in regola per diventare un nuovo successo Netflix appartenente al genere del k-drama. Di cosa si tratta? Di una serie di 8 episodi, diretta da Lee Chang-hee e sceneggiata da Kim Da-min che racconterà la storia di come un uomo comune diventa un serial killer. Tematica molto attuale e popolare nel mondo seriale dopo l'enorme successo di serie come Dahmer sul killer cannibale Jeffrey Dahmer o film come The Good Nurse sull'infermiere killer Charlie Cullen. Ma tornando alla serie A Killer Paradox, addentriamoci per capire meglio cosa dobbiamo aspettarci da questo thriller Netflix che punta a diventare un nuovo titolo di punta della piattaforma di streaming.

A Killer Paradox: la trama

Uno studente universitario, di nome Lee Tang, si ritrova a litigare con il cliente di un minimarket dove lavora part-time e, improvvisamente, arriva a ucciderlo con un martello. Soffrendo per il senso di colpa e la paura dell'omicidio, Lee Tang scopre un giorno che la persona che ha ucciso in realtà era un serial killer e si rende conto di avere una capacità soprannaturale nell'identificare i "cattivi". Ben presto diventerà un eroe oscuro che punisce le persone che hanno commesso malefatte in passato. Un detective, però, inizia a dargli la caccia.

A Killer Paradox: il trailer

A Killer Paradox: quando esce su Netflix

A Killer Paradox uscirà su Netflix il prossimo 9 febbraio 2024.