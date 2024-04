Addio alla Terra, la serie sudcoreana di Netflix sulla fine del mondo: trama e quando esce

Netflix prova a raccontare come potrebbe essere la fine del mondo nella nuova serie sudcoreana Addio alla Terra, un dramma di 12 episodi ambientato negli ultimi 200 giorni prima della distruzione del pianeta Terra. Il mondo è in preda al caos in attesa della collisione con un asteroide prevista tra duecento giorni, ma alcuni sono decisi ad approfittare del tempo rimasto e a mantenere la loro umanità fino alla fine in questa serie di Netflix diretta da Kim Jin-min. Ma cosa dobbiamo aspettarci da Addio alla Terra e quando è previsto il debutto su Netflix di questa nuova serie drammatica sudcoreana?

Addio alla Terra: la trama

Quando giunge notizia che un asteroide si scontrerà con la Terra e che la penisola coreana si trova nella zona prevista per l'impatto, entra in vigore la legge marziale e scoppia il caos. Emergono conflitti tra chi crede all'imminente catastrofe e gli scettici. I carcerati evadono, le sette prendono il sopravvento e la gente prova a emigrare in zone meno pericolose. In mezzo al caos, Se-kyung (Ahn Eun-jin), un'insegnante di scuola media, è traumatizzata dalla morte di uno studente che era stato rapito durante una protesta. Quando inizia il conto alla rovescia dei duecento giorni prima della catastrofe, ci sono ancora persone che vivono alla giornata.

Se-kyung, i suoi amici e gli abitanti di Woongcheon City cercano con tutte le forze di sopravvivere e tener viva la speranza per i più piccoli. Oggi, domani e ogni giorno, aspettiamo la fine. Insieme.

Addio alla Terra: chi c'è nel cast

Il cast di Addio alla Terra è composto da Ahn Eun-jin, Yoo Ah-in, Kim Yoon-hye, Jeon Seong-woo.

Addio alla Terra: quando esce su Netflix

Addio alla Terra esce su Netflix il 26 aprile 2024.