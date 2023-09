Adorazione, su Netflix un nuovo teen drama dalla sceneggiatrice di SKAM Italia

Sono tante le novità in arrivo su Netflix Italia e tra queste c'è anche un nuovo teen drama. Parliamo di Adorazione, la serie prodotta da Picomedia e tratta dal romanzo omonimo di Alice Urciuolo, già sceneggiatrice di titoli di successo come SKAM Italia e Prisma. Composta da sei episodi e diretta da Stefano Mordini, Adorazione racconta la storia di un'estate trascorsa a Sabaudia da un gruppo di ragazzi e ragazze, un'estate che cambierà per sempre la loro vita. Perché? Una di loro scompare, una sedicenne di nome Elena. I suoi amici non dicono niente ma ognuno di loro ha un legame speciale e segreto con lei. Ma cosa sappiamo su questa nuova serie italia di Netfix e, soprattutto quando uscirà? Scopriamolo insieme.

Di cosa parla Adorazione

Un'estate che cambierà per sempre le vite di un gruppo di ragazze e ragazzi adolescenti a seguito della misteriosa scomparsa di una loro amica. Un viaggio che, tra segreti, sospetti e rivelazioni, porterà ognuno dei ragazzi a fare i conti con la verità delle proprie relazioni.

Chi c'è nel cast di Adorazione

Nel cast di Adorazione ci sono Alice Lupparelli, nei panni di Elena, Noemi Megagnini (Vanessa), Beatrice Puccilli (Vera), Penelope Raggi (Diana), Luigi Bruno (Gianmarco), Tommaso Donadoni (Enrico), Giulio Brizzi (Giorgio), Federico Russo (Christian), Alessia Cosmo (Teresa), Federica Bonocore (Melissa), Claudia Potenza (Manuela), Barbara Chichiarelli (Chiara), Max Mazzotta (Ricotta), Ilenia Pastorelli (Enza), Mario Sgueglia (Andrea),

Adorazione: quando esce su Netflix

Adorazione debutterà su Netflix prossimamente.