AKA su Netflix merita davvero tanto clamore?

AKA

Su Netfflix è uscito da poco un film che ha subito catturato l'attenzione del pubblico al punto da finire immediatamente ai primi posti della top 10 e restarci per diversi giorni. Si tratta di AKA, un film francese che Netflix ha presentato come un intenso ed emozionante thriller d'azione con protagonista un agente delle forze speciali che si infiltra sotto copertura in un'organizzazione criminale e si ritrova a mettere in dubbio se stesso e la sua idea del bene e del male. Dopo l'enorme successo di The Night Agent e il fascino di un certo tipo di storie dove l'adrenalina è alle stelle e il protagonista è un eroe dalla forza incredibile e dalla personalità unica, sembra facile capire come mai, in tantissimi, alla vista di questo titolo con protagonista Alban Lenoir non ci hanno pensato due volte prima di scegliere di vederlo su Netflix.

Ma, riflettendo a posteriori dopo essersi visti più di due ore di film in cui un agente della polizia sotto copertura, sicario di professione, assume una nuova identità per uccidere quello che dovrebbe essere il cattivo ma che lo è solo a seconda della prospettiva con cui si guarda il mondo, ci si chiede: "Vale davvero la pena vedere AKA su Netflix?". Questo film d'azione/spionaggio in lingua francese, merita tutto questo successo e clamore oppure è solo il risultato di una mossa scaltra di Netflix di attirare il pubblico con una trama avvincente e un protagonista affascinante seguendo l'onda del successo della The Night Agent? La risposta è semplice. No, AKA non merita tanta fama, non merita il primo o secondo posto in classifica ed è un film dalla lunghezza eccessiva che non fa altro che inserire nella trama elementi nella teoria vincenti perdendo di vista la cosa più importante per un film, una bella storia e un bel personaggio che sappia raccontarla e arrivare al cuore del pubblico.

Tra combattimenti poco realistici e trascinati fino all'ultimo per riempire la scena, una trama poco chiara che tenta la chiave della riflessione storico-culturale nel suo finale ma che si perde totalmente dietro una sceneggiatura debole, un protagonista che sembra un eroe senza macchia e senza paura che riesce a sopravvivere a tutto e la totale mancanza di emozione, profondità e cura dei dettagli, AKA risulta essere uno di quei film fatti più con la testa che col cuore, più con un pensiero strategico che con l'intento di regalare al pubblico un prodotto di ottima qualità.

Lento, poco profondo, irrealistico e poco coinvolgente, AKA è uno di quei film che dopo averli visti ci si rende conto che, forse, quelle due ore davanti alla tv, le si poteva passare in modo completamente diverso.

Voto: 5