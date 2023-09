Alice in Borderland tornerà con una terza stagione

Alice in Borderland 3 ci sarà. Netflix ha confermato il rinnovo di una delle serie più amate dal pubblico, nonché uno dei primi survival game della piattaforma di streaming, un genere avviato proprio da questa serie e portato al successo, poi, dal fenomeno Squid Game. Così, la serie giapponese tratta dal manga thriller di sopravvivenza, "Imawa no Kuni no Alice", graphic novel originale di Haro Aso pubblicata da Shogakukan Inc, continuerà la sua storia con una nuova stagione pronta a tenere incollati allo schermo tutti i fan di questa serie emozionante, spiazzante e meravigliosa. Diretto da Shinsuke Sato e interpretata da Kento Yamazaki (Kingdom, The Disastrous Life of Saiki K) e Tao Tsuchiya (Library Wars: BOOK OF MEMORIES, Mare), Alice in Borderland è pronta ad ampliare la sua trama ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto quello che sappiamo finora su Alice in Borderland 3 e quando debutterà su Netflix.

Alice in Borderland 3, cosa sappiamo finora

Nella terza stagione di Alice in Borderland sappiamo che Kento Yamazaki e Tao Tsuchiya tornano nel cast nei rispettivi ruoi di Arisu e Usagi. Netflix ha parlato di una grande evoluzione di questi due personaggi che continueranno a vivere nel mondo di Borderland. Tra le altre notizie certe sul capitolo 3 della serie c'è anche il ritorno del regista Shinsuke Sato.

L'annuncio del rinnovo di Alice in Borderland 3

Alice in Borderland 3: quando esce su Netfllix

Non sappiamo ancora la data ufficiale di uscita di Alice in Borderland 3 ma possiamo immaginare di poter trovare i nuovi episodi della serie sul catalogo Netflix entro la fine del 2024.