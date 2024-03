Ambizione 3, torna la serie turca di Netflix sullo scontro tra generazione x e z

Torna su Netflix Ambizione, la serie turca debuttata per la prima volta nel 2022 che mette a confronto la generazione z con la generazione x. Questo titolo, diretto da Burak Müjdeci e scritto da Meriç Acemi, tra i più riusciti e amati dai fan delle serie turche e non solo, è pronto a regalare al pubblico nuove emozioni e lanciare nuovi spunti riflessivi con 8 nuovi episodi che arriveranno su Netflix prossimamente. Dopo il successo di titoli turchi come Kübra, Cenere, Art of Love, Netflix continua a puntare sui titoli turchi ed è pronta a lanciare un nuovo capitolo di questa serie che, fin dalla sua prima stagione, si era saputa distinguere per la sua qualità e profondità. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa ci aspetta dai nuovi epiosid di Ambizione 3 e quando usciranno su Netflix.

Ambizione 3: la trama

Un viso familiare finisce davanti alle telecamere, mentre vecchie alleanze si sgretolano, nuove relazioni sbocciano e la redazione subisce profondi cambiamenti.

Ambizione 3: chi c'è nel cast

Il cast di Ambizione è composto da: Birce Akalay nei panni di Lale, Miray Daner è Aslı, İbrahim Çelikkol interpreta Kenan, Demircan Kaçel è Büşbüş, İrem Sak è Müge, Defne Kayalar interpreta Gül e Şifanur Gül.

Ambizione 3: quando esce su Netflix

La terza stagione di Ambizione debutta su Netflix il prossimo 11 aprile 2024.