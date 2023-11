American Symphony: Jon Batiste, il film Netflix sul pluripremiato artista, quando esce

Netflix negli ultimi due anni ha puntato tantissimo sul genere del documentario regalando ritratti inediti ed emozionanti di personaggi noti, facendo profili interessantissimi di criminali e portando sullo schermo racconti di storie vere in grado di diventare tra i titoli più apprezzati dal pubblico. Il gruppo di documentari su Netflix ora si allarga con l'arrivo di un nuovo docufilm dedicato al premiatissimo musicista americano Jon Batiste che racconterà i suoi successi musicali ma anche i suoi drammi personali. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa ci aspetta da American Symphony: Jon Batiste.

American Symphony: Jon Batiste, la trama

All'inizio del 2022 il polistrumentista Jon Batiste è diventato l'artista più premiato dell'anno con undici candidature ai Grammy, inclusa quella per la categoria Album dell'anno. Nel bel mezzo di questo trionfo, Jon affronta la sfida più ambiziosa di sempre: comporre per un'esibizione alla storica Carnegie Hall "American Symphony", una sinfonia originale che reimmagina in modo emozionante le tradizioni classiche del genere presentando una diaspora musicale ampia e inclusiva. Tuttavia, questo straordinario percorso è messo sottosopra quando la sua compagna di vita, l'autrice di bestseller Suleika Jaouad, scopre che il suo tumore in remissione è tornato. Nel commovente e profondamente intimo "American Symphony: Jon Batiste", il regista candidato agli Oscar® e premiato agli Emmy® Matthew Heineman (Cartel Land, The First Wave, Retrograde) fornisce un ritratto di due artisti inimitabili di fronte a un bivio e una profonda riflessione sull'arte, sull'amore e sul processo creativo.

American Symphony: Jon Batiste, il trailer

American Symphony: Jon Batiste, quando esce su Netflix

Il nuovo film documentario di Netlfix sull'artista Jon Batiste uscirà il 29 novembre 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.