Anime False, l'amore ossessivo di una madre per la figlia conquista Netflix

Anime False è uno di quei titoli Netflix spuntanti nel catalogo un po' in sordina, senza fare troppo rumore. A differenza di altre serie uscite nello stesso periodo che, senza dubbio sono state più pubblicizzate, basta pensare allo spy thriller The Night Agent, Anime False è arrivata sulla piattaforma di streaming a testa bassa, senza troppe pretese, pronta a raccontare una storia con cui molte donne, e soprattutto molte madri, in qualche modo, potessero identificarsi. Anime False è una serie turca e se c'è una cosa che abbiamo imparato ultimamente è che le serie turche hanno la grande capacità di affrontare tematiche importanti con punti di vista diversi, innovativi e sempre molti affascinanti. Basta ricordare Ambizione, un'altra produzione turca che possiamo considerare un piccolo gioiellino di Netflix e, allo stesso modo, Anime False è stata in grado di stupirci e raccontarci una storia spiazzante, accattivante e anche molto tenera.

Al centro della narrazione ci sono due donne, una madre e una figlia. Si capisce fin da subito che c'è qualcosa di strano nel loro rapporto, nel loro modo di vivere, nel loro carattere. Le due, infatti, non hanno una casa ma dimorano in alberghi di lusso, sempre diversi, spostandosi di città in città e mantenendosi alla larga da tutto il resto della popolazione. Schive, strane ma legatissime l'una a l'altra questa madre, una donna che veste sempre di nero e sua figlia, un'adolescente che viene vestita e trattata come se fosse ancora una bambina a cui leggere le fiabe, trascorrono la loro vita a scappare da chi le insegue e, mano a mano che si va avanti con la storia, si capirà quali misteri si nascondono nel loro passato e come hanno fatto a sviluppare questo amore ossessivo l'una verso l'altra.

L'aspetto più affascinante di Anime False è proprio la forte contrapposizione tra le protagoniste della storia e tutto il resto del mondo che viene identificato come un agglomerato di anime false, gentaccia, persone che vivono solo di apparenze. Anne (la madre) e Bambi (la figlia, il cui non "bambi" non è affatto casuale ma funzionale al racconto e questo ve lo lasciamo scoprire da soli) sono due persone rotte dentro ma che hanno imparato a sopravvivere grazie all'amore e al senso di protezione che hanno nei loro confronti. Il bello di questa storia spiazzante e sanguinosa è il racconto a tratti dolce a tratti inquietante dell'ossessione che una madre può avere per la figlia, un'ossessione tale da spingerla a fare di tutto per evitare che possa conoscere il dolore della vita ma si sa, la vita è fatta anche di questo.

Intrigante, introspettiva, profonda, lasciatevi sorprendere da Anime False, addentratevi in questa assurda fuga dalle cose brutte della vita, lasciatevi travolgere dall'amore incondizionato di una mamma fragile e cresciuta senza amore per la sua creatura che è la sua unica ragione di vita. Fatelo perché Anime False sarà un viaggio incredibile che vi lascerà un segno dentro che, per quanto doloroso, sarete felici di avere addosso.

Voto: 7 e mezzo

