Anime False, la spiegazione del finale

Anime False è la nuova serie Netflix che sta conquistando tutti con il racconto affascinante e allo stesso spiazzante dell'ossessione di una madre per sua figlia. Originale, profonda e accattivante, questa serie turca è il nuovo titolo Netlfix da non farsi scappare ma se volete conoscere come va a finire questa storia e fare chiarezza sul finale di Anime False, ecco un piccolo recap.

Come finsice Anime False, la spiegazione

(Spoiler)

Anime False si conclude con un finale tragico ma da un lato pieno di speranza. La storia di questa serie, infatti, segue di pari passo quella del cartone animato Bambi che segna la trama di Anime False e ne condiziona l'esito. Proprio come nel racconto per bambini, la madre, in questo caso Anne, morirà uccisa dalla polizia che la scoverà nel suo nuovo nascondiglio a causa di un receptionist che riconosce la figlia e lancia la segnalazione alle forze dell'ordine. La madre, intanto, aveva fatto la sua prima uccisione per soldi, perché, dopo aver speso tutti quelli che aveva già, non sapeva più come fare per sopravvivere, così, decide di ammazzare un negoziante di gioielli e rubare collane e anelli oltre che i soldi della cassa. La donna, dopo il misfatto, torna dalla figlia con il bottino in mano ma è ferita e sarà proprio questa ferita a rallentare la sua fuga e a essere per lei fatale. Sapendo che è arrivato il suo momento, proprio come fa la madre di Bambi nel bosco, Anne, nella sua rincorsa verso la libertà, lascia scappare sua figlia e si fa prendere dalla polizia. Così, la ragazza riesce a salvarsi e a scappare per poter iniziare un nuova vita altrove, innamorarsi ed essere felice, proprio come Bambi, ma dovrà rinunciare alla cosa che ha di più caro, sua madre, il suo unico legame al mondo. La serie, infatti, si conclude con la ragazza che si nasconde tra la folla e la consapevolezza che, ora, può iniziare a vivere per la prima volta e a fare esperienza del mondo e di tutto il bello che l'aspetta. Bambi ha un nuovo futuro ma sua madre le resterà sempre nel cuore.

Anime False 2 ci sarà?

Per ora non abbiamo notizie su un possibile continuo di Anime False. Una cosa, però è certa, se la serie dovesse conquistare il pubblico come sembra stia già facendo, potrebbe continuare il suo racconto con un nuovo capitolo incentrato sulla nuova vita della figlia latitante.