Anthracite: la nuova miniserie thriller di Netflix: trama e quando esce

Su Netflix sta per arrivare una nuova miniserie thriller di 6 episodi pronta a tenere tutti con il fiato sospeso e lanciare un'agguerrita caccia alla verità. Si tratta di una serie francese, dal titolo Anthracite, che racconta una storia a metà tra il crime e il drammatico dove un omicidio riaccende la luce su un suicidio di massa accaduto 30 anni prima lanciando la caccia al vero responsabile, non solo il più plausibile. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa ci aspetta da Anthracite e quando uscirà su Netflix.

Anthracite: la trama

Nel 1994 il suicidio di massa di una setta in un villaggio delle Alpi domina le testate dei giornali. Trent'anni più tardi, l'omicidio di una donna uccisa nei rituali di questa strana comunità sconvolge il delicato equilibrio ristabilito dagli abitanti locali. Jaro Gatsi è il perfetto capro espiatorio: un giovane criminale arrivato nelle montagne per rimettere in sesto la propria vita e presto accusato dell'omicidio.

Determinato a provare la propria innocenza, il ragazzo riceve l'aiuto inaspettato di Ida, un'eccentrica geek iperconnessa che sta cercando il padre scomparso. Presto si rendono conto che il loro coinvolgimento nel caso non è fortuito e che le risposte che stanno cercando sono radicate nei segreti del loro passato.

Anthracite: chi c'è nel cast

Il cast di Antrachite è composto da: Clément Penohat (Hatik), Noémie Schmidt, Camille Lou, Nicolas Godart, Raphaël Ferret, Jean-Marc Barr, Stefano Cassetti, Kad Merad e Vincent Rottiers.

Anthracite: quando esce su Netflix

Antrachite esce su Netflix il 10 aprile 2024 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.