Arnold Schwarzenegger è il nuovo testimonial Netflix per film e serie d'azione

Netflix ha un nuovo testimonial per i suoi titoli acion ed è Arnold Schwarzenegger. L'attore, ex bodybuilder e politico austriaco, naturalizzato statunitense, è il nuovo volto della piattaforma di streaming per le serie e i film d'azione. A nominarlo "Chief Action Officer" è stata la stessa Netflix che attraverso un promo originalissimo per annunciare le nuove uscite di genere action, prima tra tutte Fubar, la nuova serie di Arnold Schwarzenegger, ha scelto proprio il divo dai muscoli d'acciaio come protagonista.

Arnold Schwarzenegger domina Netflix, da Fubar alle pubblicità dei titoli action

"Nessuno conosce l'azione come Arnold Schwarzenegger e nessuno colpisce come Netflix". Con queste parole, la piattaforma di streaming annuncia il nuovo ruolo che l'attore hollywoodiano ricoprirà per Netflix, cioè Chief Action Officer. E questa dichiarazione avviene con un promo divertente, ironico e pieno d'azione dove Schwarzenegger arriva al quartier generale di Netflix con un carro armato che distrugge una macchina parcheggiata davanti al colosso dello streaming. L'attore di Terminator, infatti, ammette di amare l'azione come nessun altro e presenta tutti i nuovi titoli d'azione di Netflix in arrivo nei prossimi mesi da The Witcher 3 a Tyler Rake 2, da The Mother, da poco uscita su Netflix a Fubar la serie prodotta e interpretata dallo stesso Schwarzenegger fino a passare per Lupin 3

"Lavoro 24 ore su 24 per portavi la più grande azione al mondo", dice Arnold a tutti gli abbonati Netlfix lasciando intendere che dalla nuova stagione seriale della piattaforma di streaming, potremo aspettarci grandi cose.

Cosa aspettarsi da Fubar, la nuova serie di Arnold Schwarzenegger

Pronta a debuttare il prossimo 25 maggio su Netflix, Fubar è una serie di 8 episodi che vede Schwarzenegger nei panni di un agente della CIA prossimo alla pensione che sarà reclutato per un'ultima missione segreta davvero importante e pericolosa. L'aspetto più interessante di Fubar è che riesce a mettere insieme azione e ironia con un mix di battute e tantissime scene action che non possono non conquistare.

Tutto su Fubar, la nuova serie di Arnold Schwarzenegger