Arnold, arriva su Netflix una docu-serie su Schwarzenegger

Bodybuilder, politico, attore. Le carriere di Arnold Schwarzenegger sono state molteplici, così come le vite vissute da quest'uomo che ha sempre saputo reinventarsi con coraggio e ambizione. Ora, Netflix, per raccontare l'uomo dietro il nome di Arnold Schwarzenegger ha deciso di dedicargli una docu-serie in tre episodi che ripercorre la sua vita dall'infanzia nella campagna austriaca fino a raggiungere il sogno americano. Ma entriamo più nel dettaglio per capire cosa ci aspetta da Arnold e diamo uno sguardo al trailer ufficiale di questa nuova docu-serie Netflix.

Arnold, la trama

Questo documentario in tre parti racconta il viaggio di Arnold Schwarzenegger dalla campagna austriaca ai vertici del sogno americano. In una serie di interviste a cuore aperto, Schwarzenegger, i suoi amici, i suoi nemici, le sue co-star e i suoi osservatori raccontano tutto della sua vita e della sua personalità, dai giorni in cui dominava i palcoscenici delle gare di bodybuilding più importanti al mondo ai trionfi a Hollywood, dal periodo in cui governava lo Stato della California alle gioie e alle turbolenze della sua vita familiare, in un racconto che è all'altezza della sua personalità.

Quando esce Arnold su Netflix

La miniserie Arnold debutterà su Netflix il prossimo 7 giugno 2023.