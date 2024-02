Art of Love, un nuovo film turco arriva su Netflix: trama e quando esce

Il catalogo Netflix continua a riempirsi di nuovi titoli turchi. Dopo il successo lo scorso anno di Anime False e, in questo 2024 di Kübra e Cenere, arriva un nuovo titolo turco pronto a far innamorare il pubblico. Si tratta di Art of Love, una commedia romantica adrenalinica diretta da Pelin Karamehmetoğlu e scritta da Recai Karagöz con protagonista Birkan Sokullu, noto al pubblico italiano per essere uno degli attori della soap La ragazza e l'ufficiale. Ma cosa sappiamo sulla trama di questo nuovo film turco Netflix che ci offrirà romanticismo ma anche tanta azione? E quando uscirà su Netflix? Ora ve lo sveliamo.

Art of Love: la trama

Alin è un'agente dell'Unità furti d'arte dell'Interpol da tempo sulle tracce di un ladro che ruba preziosi dipinti da musei ad alta sicurezza in tutto il mondo. Chiunque sia il ladro, non è motivato dal denaro. Dopo anni a caccia di questo ladro gentiluomo, Alin riesce finalmente a capire dove sarà il suo prossimo colpo e rimane scioccata quando scopre di chi si tratta. È la persona di cui lei era innamorata in passato, un uomo d'affari miliardario di nome Güney che era scomparso all'improvviso proprio quando stavano per sposarsi. Ora dovrà affrontarlo di nuovo e coglierlo con le mani nel sacco. E così inizia una storia ricca d'azione, avventura, intrighi e passione.

Art of Love: chi c'è nel cast

Il cast di Art of Love è composto da: Birkan Sokullu (La ragazza e l'ufficiale) e Esra Bilgiç.

Art of Love: quando esce su Netflix

Art of Love esce su Netflix il 14 marzo 2024 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.