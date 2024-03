Com'è davvero "Art of Love", il nuovo film turco di Netflix?

Art of Love

Negli ultimi anni quando si sente parlare dell'arrivo su Netflix di un nuovo film o una nuova serie tv made in Turchia la curiosità sale e si fa fatica a non scegliere di vedere quel particolare titolo tra le tante proposte della piattaforma di streaming. È capitato ai tempi di serie tv come Ambizione, Anime False, Kübra, Il sarto e poi ancora Cenere, uno dei più recenti film turchi che hanno spopolato su Netflix.

Ma cos'hanno di tanto speciale i titoli turchi da attirare così tanta attenzione, specialmente in Italia? Spesso sanno essere originali come non riescono più a farei prodotti europei o americani, ormai tutti la copia di se stessi. Ed è così che al pubblico basta sapere che una serie o un film viene dalla Turchia per scegliere di vederli su Netflix o in tv.

E tra le novità Netflix di questi giorni c'è proprio un nuovo film turco che, per le ragioni appena esposte, ha subito catturato l'attenzione del pubblico. Parliamo di Art of Love, una commedia romantica con elementi d'azione che strizza l'occhio a serie su brillanti ladri che sfuggono alla polizia, come Lupin, nonché alle più amate soap opera contemporanee creando un ibrido tra film d'azione e la classica rom-com. Ma com'è davvero il nuovo film turco di Netflix Art of Love? Scopriamolo insieme ma, intanto, ecco la trama del film.

Art of Love: la trama

Alin è un'agente dell'Unità furti d'arte dell'Interpol da tempo sulle tracce di un ladro che ruba preziosi dipinti da musei ad alta sicurezza in tutto il mondo. Chiunque sia il ladro, non è motivato dal denaro. Dopo anni a caccia di questo ladro gentiluomo, Alin riesce finalmente a capire dove sarà il suo prossimo colpo e rimane scioccata quando scopre di chi si tratta. È la persona di cui lei era innamorata in passato, un uomo d'affari miliardario di nome Güney che era scomparso all'improvviso proprio quando stavano per sposarsi. Ora dovrà affrontarlo di nuovo e coglierlo con le mani nel sacco. E così inizia una storia ricca d'azione, avventura, intrighi e passione.

Art of Love: niente più di una soap opera (fatta male)

Ci dispiace deludere i fan dei titoli turchi ma Art of Love è una totale delusione. Questo film, che si presenta come un film romantico d'azione è talmente basilare, acerbo e fatto male da essere uno dei peggiori film di Netflix di sempre. Con una struttura debole, una sceneggiatura semplicistica e con una regia (e recitazione) che più elementari non si può, Art of Love non è altro che una soap opera in versione film e neanche una fatta bene.

La storia scorre lentamente e mischia l'elemento romantico a una caccia al ladro (in stile Lupin) che non convince per niente. Gli attori vengono buttati sulla scena, spostati da una città all'altra passando per Istanbul, Praga, Budapest senza dare allo spettatore il tempo di capire chi ha di fronte agli occhi e qual è la trama dietro ogni personaggio mai approfondito a dovere. Tutto è ridotto scene di eccessivo romanticismo, sguardi languidi e drammatici, dialoghi inesistenti e una trama che fa acqua da tutte le parti.

Art of Love è un film talmente malriuscito da sembrare il lavoro di un regista in erba o, semplicemente, una soap opera di una sola puntata senza il classico elemento di questo genere di racconto: il colpo di scena. Anche se tendenzialmente amate i prodotti seriali e cinematografici turchi, state alla larga da Art of Love.

Voto: 4,5