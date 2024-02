Asunta: arriva su Netflix una miniserie su uno dei più scioccanti omicidi della storia della Spagna

Netflix sta per lanciare una nuova miniserie true crime. Si intitola Asunta e racconta, in forma romanzata, la storia vera dell'omicidio di Asunta Basterra, uno dei casi più scioccanti avvenuti in Spagna nel 2013. La serie sarà composta da una sola stagione ed è una produzione spagnola pronta a debuttare sulla piattaforma di streaming prestissimo. Ma cosa sappiamo a oggi di Asunta e quando potremo vedere su Netflix questa miniserie? Scopriamolo insieme.

Asunta: la storia vera dietro la miniserie Netflix

Asunta racconta la storia vera di Asunta Basterra, la giovanissima ragazza spagnola di origine cinese trovata morta in Galizia il 22 settembre del 2013 poco prima del suo tredicesimo compleanno. Secondo le analisi del medico legale, la morte è avvenuta per asfissia. Inoltre, nel suo stomaco, sono state trovate ben 27 pillole di Lorazepam, più di nove volte un dosaggio elevato per un adulto. L'indagine che ha seguito la morte di Asunta è diventato subito un caso in Spagna.

Come colpevoli dell'omicidio sono stati riconosciuti, nel 2015, i genitori adottivi di Asunta, Alfonso Basterra e Rosario Porto. Secondo il tribunale, la coppia ha drogato la figlia adottiva periodicamente per tre mesi fino ad asfissiarla e disfarsi del suo corpo. Entrambi hanno sostenuto la loro innocenza ma sono stati condannati a 18 anni di carcere.

Asunta: il trailer

Asunta: chi c'è nel cast

Nel cast di Asunta c'è Candela Peña nei panni di Rosario e Tristán Ulloa nei panni di Alfonso Basterra.

Asunta: quando esce su Netflix

Asunta debutterà su Netflix il 26 aprile 2024.