Perché tutti stanno guardando Asunta su Netflix

Asunta è una delle serie più viste al momento su Netflix. Seconda solo al fenomeno mondiale Baby Reindeer, questa miniserie true crime di 6 episodi sta conquistando il pubblico di tutto il mondo raccontando un'agghiacciante storia vera considerata uno dei crimini più scioccanti della storia della Spagna: la morte della tredicenne Asunta Basterra avvenuta nel settembre del 2013 per mano dei suoi stessi genitori adottivi. Netflix ha deciso di raccontare questa terribile storia di infanticidio e di farlo in forma romanzata permettendo a due attori straordinari, Candela Peña (Ti do i miei occhi) e Tristán Ulloa (La ragazza della neve, Berlino), di vestire i difficilissimi panni di Rosario Porto e Alfonso Basterra, l'uomo e la donna condannati a 18 anni di carcere per aver ucciso la propria bambina.

Il 21 settembre 2013 Rosario Porto e Alfonso Basterra denunciano la scomparsa della figlia Asunta, che è trovata morta poche ore dopo vicino a una strada nella periferia di Santiago de Compostela. Gli indizi trovati dalla polizia sembrano subito puntare proprio nella direzione di Rosario e Alfonso. La notizia sconvolge la città e la nazione. Cosa può portare due genitori a uccidere la propria figlia? E cosa si nasconde dietro alla facciata di famiglia perfetta?

Lo diciamo subito, Asunta è una serie che entra a pieno titolo tra le migliori di quest'anno e fa un eccellente lavoro di ricostruzione dei fatti oltre che di approfondimento psicologico dei suoi personaggi, specialmente i due protagonisti Rosario e Alfonso la cui mente (malata) viene sviscerata fino all'inverosimile mostrando cosa c'è dietro la genesi di un omicidio.

Con un racconto fluido, intervallato da flashback e agghiaccianti immagini reali risalenti al 2013, Asunta è una serie che tiene incollati allo schermo e che riesce a provocare emozioni contrastanti. Da un lato si apprezza la sua bellezza strutturale, il suo tenere sulle spine e l'eccellente interpretazione dei due attori protagonisti, dall'altro si inorridisce davanti ai fatti raccontati, così crudeli.

Inoltre, questa storia è raccontata con una tale schiettezza e coraggio che, per quanto la trama sia romanzata, la concretezza delle scene è così forte da bucare lo schermo e arrivare dritta al cure. In più, quei piccoli elementi documentaristici inseriti negli episodi attraverso alcune immagini di sorveglianza reali rendono questo racconto ancora più vivido e letteralmente da pelle d'oca.

Non è facile digerire tutto quello che viene mostrato in questa serie ma vale la pena addentrarsi in questo racconto intenso e disarmante che spinge a profondissime riflessioni su quanto la decisione di diventare genitori, se spinta più da un capriccio o da convenzioni sociali che da una forma d'amore verso il prossimo possa essere non solo pericolosa ma letale.

Se avete il cuore forte e la mente salda, non perdetevi Asunta su Netflix perché è un bellissimo racconto di una storia brutale.

Voto: 7,7