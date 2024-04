La storia vera dell'omicidio di Asunta Basterra che ha ispirato la serie Netflix Asunta

Asunta è una miniserie Netflix true crime che sta conquistando il pubblico di tutto il mondo. La storia raccontata da questa serie spagnola di sei episodi, infatti, è tratta da un crimine realmente accaduto considerato uno dei più scioccanti omicidi della storia della Spagna. Parliamo della storia di Asunta Basterra, una ragazzina trovata morta all'improvviso nel settembre del 2013 poco prima del suo 13esimo compleanno. Il 21 settembre 2013 Rosario Porto e Alfonso Basterra denunciano la scomparsa della figlia Asunta, che è trovata morta poche ore dopo vicino a una strada nella periferia di Santiago de Compostela. Gli indizi trovati dalla polizia sembrano subito puntare proprio nella direzione di Rosario e Alfonso. La notizia sconvolge la città e la nazione. Cosa può portare due genitori a uccidere la propria figlia? E cosa si nasconde dietro alla facciata di famiglia perfetta? Ecco la storia vera da cui è tratta questa agghiacciante serie Netflix.

La storia vera dell'omicidio di Asunta Basterra

Asunta Basterra era una giovanissima ragazza spagnola di origine cinese trovata morta in Galizia il 22 settembre del 2013 poco prima del suo tredicesimo compleanno. Secondo le analisi del medico legale, la sua morte è avvenuta per asfissia. Inoltre, nel suo stomaco, sono state trovate ben 27 pillole di Lorazepam, più di nove volte un dosaggio elevato per un adulto. L'indagine che ha seguito la morte di Asunta è diventato subito un caso in Spagna.

Come colpevoli dell'omicidio sono stati riconosciuti, nel 2015, i genitori adottivi di Asunta, Alfonso Basterra e Rosario Porto. Secondo il tribunale, la coppia ha drogato la figlia adottiva periodicamente per tre mesi fino ad asfissiarla e disfarsi del suo corpo. Entrambi hanno sostenuto la loro innocenza ma sono stati condannati a 18 anni di carcere.

Asunta: il trailer della serie Netflix