Atlas, il nuovo film Netflix con Jennifer Lopez nello spazio: trama e quando esce

Dopo il successo di The Mother, Jennifer Lopez torna su Netflix con un altro film d'azione attesissimo di questo 2024. Si intitola Atlas ed è un action thriller futuristico ambientato nello spazio scritto da Leo Sardarian e Aron Eli Coleite e diretto da Brad Peyton, già regista di San Andreas e Rampage. In Atlas J.Lo è un'analista governativa che viene scagliata in un mondo lontano per sconfiggere il suo più vecchio nemico. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire meglio cosa dobbiamo aspettarci da Atlas e quando arriverà su Netflix.

Atlas: la trama del film Netflix con Jennifer Lopez

Atlas Shepherd (Jennifer Lopez) è una brillante ma misantropa analista di dati con una profonda sfiducia nell'intelligenza artificiale. Atlas si unisce a una missione per catturare un robot rinnegato con cui condivide un misterioso passato. Ma quando i piani vanno a rotoli, la sua unica speranza di salvare il futuro dell'umanità dall'intelligenza artificiale è fidarsi proprio di questa.

Atlas: chi c'è nel cast oltre a Jennifer Lopez

Jennifer Lopez nel cast di Atlas è affiancata da eroi e androidi: Simu Liu (Kim's Convenience, Barbie), Sterling K. Brown (This Is Us, American Fiction), Gregory J. Cohan (Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty), Abraham Popoola (Andor), Lana Parrilla (The Lincoln Lawyer, Once Upon a Time) e Mark Strong (Murder Mystery 2, Kingsman: The Secret Service).

Atlas, con Jennifer Lopez: quando esce su Netflix

Atlas con Jennifer Lopez esce su Netflix nel 2024.