Atlas, il film con J.Lo sull'intelligenza artificiale ha il suo perché

Atlas

Dopo il successo di The Mother, Jennifer Lopez torna su Netflix con un nuovo film tra fantascienza e azione pronto a far riflettere sul tema dell'intelligenza artificiale e delle relazioni umane. Si intitola Atlas ed è un dramma sci-fi diretto da Brad Peyton e ambientato in un futuro non troppo lontano dove uomini e robot non solo convivono ma collaborano mettendo insieme le proprie caratteristiche specifiche per trasformare donne e uomini nelle versioni migliori e potenziate di se stessi. Un'armonia, questa, presto interrotta da una ribellione robotica che diventa la nuova minaccia per il futuro dell'umanità.

La protagonista della storia è Atlas Shepherd (Jennifer Lopez), una brillante ma misantropa analista di dati con una profonda sfiducia nell'intelligenza artificiale pur vivendo in un mondo in cui l'IA la fa da padrona. Atlas si unirà a una missione governativa nello spazio con il fine di catturare un robot che ha scatenato una guerra tra umani ed esseri intelligenti con cui condivide un misterioso passato. Ma quando la situazione precipita, la sua unica speranza di salvare il futuro dell'umanità dalla IA è fidarsi di quest'ultima e non sarà un compito semplice.

Un'avventura futuristica sull'IA (e le relazioni umane) che intrattiene piacevolmente

Ciò che colpisce di questo film, che si regge intorno a una buona interpretazione di Jennifer Lopez e a una trama più interessante di quanto sembri all'inizio, è la sua capacità di sapere creare un legame con il pubblico intrattenendolo e coccolandolo con un equilibratissimo alternarsi di momenti d'azione ad alta intensità ad altri a ritmo più lento dove si riflette, ci si emoziona e si approfondisce la psicologia dei personaggi. Questo mix perfetto tra azione e riflessione, tra velocità di narrazione e lentezza funziona benissimo e tiene incollati allo schermo per ben due ore senza che la visione risulti mai pesante o noiosa.

Non aspettatevi una trama originalissima o un film che vi lascerà a bocca aperta ma Atlas, pur percorrendo una strada già sterrata da molti altri titoli sull'intelligenza artificiale e pur seguendo un classico modello narrativo che al cinema viene spesso riproposto, è sostanzialmente un buon film che riesce nel suo intento di intrattenere, fa riflettere, emozionare e dare allo spettatore quel conforto emotivo che cerca da una forma d'arte come il cinema.

E più che parlare del rapporto tra gli esseri umani e l'intelligenza artificiale, Atlas parla del rapporto con se stessi, parla di quanto sia importante superare i propri sensi di colpa, i propri blocchi emotivi e quanto aprirsi al diverso possa rivelarsi, una volta superata la paura, una bellissima sorpresa.

Voto: 6,7

Voto: 6,4