Avatar - La leggenda di Aang 2 ci sarà? Cosa sappiamo finora

Su Netflix è arrivata una delle serie fantasy più attese del 2024, Avatar - La leggenda di Aang, l'adattamento live-action ispirato all'amata serie animata e incentrata su Aang, il giovane Avatar, mentre impara a controllare i quattro elementi (acqua, terra, fuoco e aria) per riportare l'equilibrio in un mondo minacciato dalla terrificante Nazione del Fuoco. Ma se in tantissimi hanno già iniziato a vedere questa serie fantasy di 8 episodi appassionandosi alle avventure del giovane Aang, cosa sappiamo a oggi del continuo della serie? Avatar - La leggenda di Aang avrà una seconda stagione? Scopriamolo insieme ma, prima, un piccolo recap sulla trama.

Avatar - La leggenda di Aang: la trama

Acqua. Terra. Fuoco. Aria. Una volta le quattro nazioni vivevano in armonia e l'Avatar, il dominatore di tutti e quattro gli elementi, manteneva la pace tra loro. Ma tutto è cambiato quando la Nazione del Fuoco ha attaccato i Nomadi dell'Aria annientandoli e compiendo così il primo passo verso la conquista del mondo. L'attuale incarnazione dell'Avatar non è ancora emersa e il mondo ha perso la speranza. Ma come un bagliore nell'oscurità, la speranza si riaccende quando Aang (Gordon Cormier), un giovane Nomade dell'Aria nonché l'ultimo della sua specie, si risveglia per assumere il ruolo che gli spetta come prossimo Avatar. Insieme ai suoi nuovi amici Sokka (Ian Ousley) e Katara (Kiawentiio), fratelli e membri della Tribù dell'Acqua del Sud, Aang intraprende una missione fantastica e ricca di azione per salvare il mondo e contrastare il temibile assalto del Signore del Fuoco Ozai (Daniel Dae Kim). Ma non sarà un compito facile, dal momento che il principe ereditario Zuko (Dallas Liu) è determinato a catturarli. Avranno infatti bisogno dell'aiuto dei numerosi alleati e dei pittoreschi personaggi che incontreranno lungo il cammino.

Avatar - La leggenda di Aang 2 ci sarà?

Avatar - La leggenda di Aang 2 ci sarà? È questa la domanda che in tantissimi si stanno facendo dopo il debutto del live-action su Netflix. La risposta? Diciamo che la serie originale da cui prende ispirazione questo live-action è composta da tre stagioni quindi di materiale per dei sequel ce ne è sicuramente. Per quanto riguarda un rinnovo da parte di Netflix, però, bisognerà aspettare i canonici primi 28 giorni per calcolare il gradimento del pubblico a livello di visualizzazioni. Solo se la serie sarà un successo di views e ripagherà i soldi spesi dall'azienda, una seconda stagione sarà possibile quindi, per ora, non ci resta che attendere.

Avatar - La leggenda di Aang 2: quando esce su Netflix

Se dovesse essere riconfermata, Avatar - La leggenda di Aang 2 potrebbe uscire su Netflix nel 2026.