Avatar - La leggenda di Aang: chi sono i personaggi, la guida completa

Avatar - La leggenda di Aang è il nuovo live-action fantasy di Netflix ispirato all'omonima serie animata di di Nickelodeon. Un ragazzino di 12 anni e una missione e una grande responsabilità, quella di far tornare la pace in un mondo diviso in quattro distinte nazioni, ognuna delle quali corrisponde a un elemento, aria, acqua, terra e fuoco. È questa la trama di Avatar - La leggenda di Aang. Ma quali sono i personaggi principali della serie e qual è il loro ruolo nella storia? Ecco una guida alla scoperta dei personaggi di Avatar - La leggenda di Aang per prepararvi al meglio alla visione della serie Netflix.

Avatar - La leggenda di Aang: chi sono i personaggi principali

Gordon Cormier è Aang (12 anni)

Un dodicenne impavido e amante del divertimento che è l'Avatar, cioè il padrone dei quattro elementi e custode dell'equilibrio e della pace nel mondo. Aang è un eroe riluttante che lotta per affrontare il peso dei suoi doveri pur mantenendo la sua natura avventurosa e giocosa di ragazzino.

Kiawentiio Tarbell è Katara (14 anni)

Un waterbender determinato e pieno di speranza, l'ultimo del suo piccolo villaggio. Sebbene sia solo un'adolescente, ha già vissuto una grande tragedia personale che le ha impedito di esprimere il suo vero potenziale, ma non ha mai intaccato il suo spirito caloroso e premuroso.

Ian Ousley è Sokka (16 anni)

Fratello sedicenne di Katara. Esternamente sicuro di sé, persino spavaldo, prende sul serio la responsabilità di leader della sua tribù, nonostante i dubbi interiori sulle sue capacità di guerriero, dubbi che maschera con la sua arguzia e il suo senso dell'umorismo.

Dallas Liu è Zuko (17 anni)

Un abile dominatore del fuoco e l'intenso e sorvegliato principe ereditario della Nazione del Fuoco. Attualmente vaga per il mondo in esilio ed è alla ricerca ossessiva di catturare l'Avatar perché crede che sia l'unico modo per reclamare la sua vita e vivere all'altezza delle richieste del suo crudele e dispotico padre, il Firebender.

Daniel Dae Kim è il Signore del Fuoco Ozai

Leader spietato della Nazione del Fuoco, esige che tutti siano all'altezza dei suoi standard impossibili, soprattutto il figlio adolescente, il principe Zuko. La volontà di Ozai di conquistare e unire il mondo sotto il dominio dei Firebender è un peso per la famiglia: egli crede che il suo destino sia quello di portare a termine una guerra iniziata dai suoi antenati.

Paul Sun-hyung Lee è Uncle Iroh

Un generale della Nazione del Fuoco in pensione e il saggio e premuroso mentore del suo focoso nipote, il principe Zuko.

Elizabeth Yu è Azula

La principessa della Nazione del Fuoco. Prodigio del firebending e perfezionista implacabile, non si fermerà davanti a nulla per assicurarsi la posizione di erede al trono.

Avatar - La leggenda di Aang: quando esce su Netflix

Avatar - La leggenda di Aang arriva su Netflix il 22 febbraio 2024 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.