Avatar: La leggenda di Aang, cosa aspettarsi dal nuovo live-action Netflix

Su Netflix è in arrivo un nuovo live-action ispirato alla popolare serie animata di Nickelodeon Avatar: La leggenda di Aang. Con Albert Kim (Sleepy Hollow, Nikita) come showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore, questa serie è pronta a trascinare in un mondo dove la popolazione si divide in quattro nazioni ognuna delle quali basate sui quattro elementi: aria, acqua, terra e fuoco. Ma cosa sappiamo finora su Avatar: La leggenda di Aang e quando debutterà su Netflix? Scopriamolo insieme. Intanto, diamo uno sguardo alle prime immagini di anteprima della serie.

Avatar: La leggenda di Aang: l'anteprima

La trama e i personaggi di Avatar: La leggenda di Aang

Avatar: La leggenda di Aang racconta la storia di un ragazzino di 12 anni, Aang che ha una missione e una grande responsabilità, quella di far tornare la pace in un mondo diviso in quattro distinte nazioni, ognuna delle quali corrisponde a un elemento, dall'aria all'acqua, dalla terra al fuoco. Aang ha il potere di saper destreggiare tutti gli elementi e dovrà vivere un'avventura che lo porterà a ristabilire l'equilibrio tra gli elementi e di conseguenza la pace nel mondo.

Avatar: La leggenda di Aang: quando esce su Netflix

Avatar: La leggenda di Aang debutterà su Netflix nel 2024.