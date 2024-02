Avatar - La leggenda di Aang è molto più di una serie fantasy per ragazzi

Avatar - La leggenda di Aang

Avatar - La leggenda di Aang è il nuovo live-action Netflix ispirato all'omonima serie animata Nickelodeon sulla storia di un ragazzino di 12 anni che deve ristabilire l'equilibrio in un mondo dominato dal caos. Si tratta di una serie fantasy, di 8 episodi, tra le uscite Netflix più attese del 2024 e, senza dubbio, uno dei titoli della piattaforma di streaming più riusciti di quest'anno finora.

Ma cos'è che ci ha conquistato tanto di Avatar - La leggenda di Aang? Cosa rende, questa, una serie fantasy da non perdere, anche se non si è amanti del genere a cui appartiene? In primis il fatto che parla a tutte le generazioni e che riesce a farlo con una sceneggiatura e una regia veramente ben curate al punto da catturare l'attenzione anche di chi potrebbe sembrare troppo adulto per appassionarsi alle avventure di tre ragazzini alle prese con un mondo da salvare dai cattivi. Ma non è finita qui. Però, prima di addentrarci nel nostro commento su Avatar - La leggenda di Aang ,facciamo un passo indietro e spieghiamo qual è, nel dettaglio, la trama di questa serie Netflix per chi non dovesse conoscere la sua storia.

Avatar - La leggenda di Aang: la trama

Acqua. Terra. Fuoco. Aria. Una volta le quattro nazioni vivevano in armonia e l'Avatar, il dominatore di tutti e quattro gli elementi, manteneva la pace tra loro. Ma tutto è cambiato quando la Nazione del Fuoco ha attaccato i Nomadi dell'Aria annientandoli e compiendo così il primo passo verso la conquista del mondo. L'attuale incarnazione dell'Avatar non è ancora emersa e il mondo ha perso la speranza.

Ma come un bagliore nell'oscurità, la speranza si riaccende quando Aang, un giovane Nomade dell'Aria nonché l'ultimo della sua specie, si risveglia per assumere il ruolo che gli spetta come prossimo Avatar. Insieme ai suoi nuovi amici Sokka e Katara, fratelli e membri della Tribù dell'Acqua del Sud, Aang intraprende una missione fantastica e ricca di azione per salvare il mondo e contrastare il temibile assalto del Signore del Fuoco Ozai. Ma non sarà un compito facile, dal momento che il principe ereditario Zuko è determinato a catturarli. Avranno infatti bisogno dell'aiuto dei numerosi alleati e dei pittoreschi personaggi che incontreranno lungo il cammino.

Avatar - La leggenda di Aang: una lezione di vita per grandi e piccini

Iniziamo con il dire che Avatar - La leggenda di Aang non è solo una classica serie fantasy ma è un vero e proprio racconto di formazione. Ciò che conta di più di questa storia, infatti, è la crescita personale del suo protagonista ma anche degli altri personaggi secondari, ognuno dei quali viene approfondito con grande sensibilità e abilità narrativa. Avatar - La leggenda di Aang è un live-action fatto benissimo, avvincente nel racconto e con ambientazioni davvero suggestive. Ma non è tutto qui perché sono forti sia gli effetti speciali quanto i dialoghi che riescono a fluire con grande equilibrio alternando momenti di grande profondità ad altri di grande ironia.

Ed è proprio l'equilibrio la carta vincente di questa serie che sa essere leggera ma anche di grande spessore, sa intrattenere ma anche lanciare profondissimi insegnamenti di vita che fanno bene all'anima sia dei più piccoli che degli adulti che, spesso, si dimenticano di quanto sia bello e necessario fantasticare e credere nelle proprie potenzialità.

Ci si appassiona alle avventure di Aang, Sokka e Katara, si fa il tifo per la loro missione dopo misisone e si prende ispirazione dalla loro incredibile e istruttiva crescita personale. Avatar - La leggenda di Aang è un live-action che rende giustizia alla storia da cui prende ispirazione e che dimostra di essere un prodotto di alto livello da tutti i punti di vista, non una semplice serie fantasy per ragazzi.

Che siate amanti del fantasy o meno, lasciatevi ispirare, travolgere e incantare dal mondo magico di Avatar - La leggenda di Aang, ne uscirete arricchiti da tutti i punti di vista.

Voto: 7