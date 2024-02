Avatar - La leggenda di Aang: guida alla visione della serie Netflix (se non avete mai visto il cartone)

Avatar: La leggenda di Aang è la nuova imperdibile serie live-action di Netflix ispirata alla popolare serie animata di Nickelodeon. Con Albert Kim (Sleepy Hollow, Nikita) come showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore, Avatar: La leggenda di Aang è pronta a trascinare il pubblico in un mondo fantastico dove la popolazione mondiale si divide in quattro nazioni ognuna delle quali basate sui quattro elementi: aria, acqua, terra e fuoco. Ma se non conoscete il cartone e volete preparavi alla visione di questa nuova serie Netflix ecco una guida con tutto quello che bisogna sapere su Avatar: La leggenda di Aang prima di vedere la serie Netflix.

Avatar - La leggenda di Aang: le cose da sapere prima di vedere la serie Netflix

L'epico mondo fantasy di Avatar - La leggenda di Aang comprende quattro nazioni, ognuna delle quali corrisponde a uno dei quattro elementi classici: la Tribù dell'Acqua, il Regno della Terra, la Nazione del Fuoco e i Nomadi dell'Aria. Alcuni membri di queste nazioni possono manipolare gli elementi utilizzando un potere noto come "piegatura", un'abilità che si acquisisce solo dopo molti anni di addestramento e che può essere usata sia per il bene che per il male, sia per il combattimento che per le attività quotidiane.

Le quattro nazioni hanno vissuto in armonia per generazioni con l'Avatar, il maestro di tutti e quattro gli elementi e l'incarnazione umana dello Spirito Avatar, che manteneva la pace tra tutti. Alla morte dell'Avatar, lo Spirito Avatar si reincarna in un membro della nazione successiva seguendo l'ordine tradizionale: Fuoco, Aria, Acqua e Terra e l'Avatar può evocare il potere delle incarnazioni passate entrando nello "stato Avatar".

L'equilibro tra le nazioni, però, crolla quando la Nazione del Fuoco lancia una guerra a sorpresa contro le altre nazioni, distruggendo completamente i Nomadi dell'Aria e costringendo la Tribù dell'Acqua e il Regno della Terra a un secolo di paura e isolamento che ha sconvolto l' equilibrio delle nazioni e ha portato il popolo sull'orlo della disperazione. L'unico che può fermare la guerra è una nuova reincarnazion dell'Avatar, che si dà il caso sia l'unico Nomade dell'Aria sopravvissuto, un ragazzo di soli 12 anni di nome Aang.

Appena risvegliatosi dopo essere stato congelato in un iceberg nell'ultimo secolo, Aang non ha ancora compreso appieno la sua responsabilità. Per riportare la pace nel mondo, deve padroneggiare i quattro elementi, viaggiare attraverso le quattro nazioni, entrare in contatto con il misterioso Mondo degli Spiriti e cercare la guida degli Avatar del passato.

Acqua, Terra, Fuoco e Aria

Il mondo di Avatar è diviso in quattro nazioni: la Tribù dell'Acqua, il Regno della Terra, la Nazione del Fuoco e i Nomadi dell'Aria. Oltre alle Quattro Nazioni, alcuni personaggi hanno la capacità di visitare una dimensione parallela chiamata Mondo degli Spiriti.

Tribù dell'Acqua : ha due divisioni principali situate ai poli opposti. La Tribù del Nord ha sede nell'imponente capitale Agna Qel'a, scolpita nel ghiaccio. La Tribù del Sud, invece, decimata da un secolo di battaglie con la Nazione del Fuoco, ha una sede più modesta a Wolf Cove. I Dominatori dell'Acqua possono manipolare l'acqua e il ghiaccio e sono spesso abili guaritori, ma la Tribù del Sud ha visto la sua popolazione di Dominatori dell'Acqua praticamente eliminata per mano della Nazione del Fuoco.

: ha due divisioni principali situate ai poli opposti. La Tribù del Nord ha sede nell'imponente capitale Agna Qel'a, scolpita nel ghiaccio. La Tribù del Sud, invece, decimata da un secolo di battaglie con la Nazione del Fuoco, ha una sede più modesta a Wolf Cove. I Dominatori dell'Acqua possono manipolare l'acqua e il ghiaccio e sono spesso abili guaritori, ma la Tribù del Sud ha visto la sua popolazione di Dominatori dell'Acqua praticamente eliminata per mano della Nazione del Fuoco. Il Regno della Terra: è la più grande e popolosa delle quattro nazioni, nota per le sue città scintillanti come Omashu, scavata in una montagna, e la capitale Ba Sing Se. I Dominatori della Terra possono controllare la terra e la roccia e sono spesso abili costruttori e ingegneri.

è la più grande e popolosa delle quattro nazioni, nota per le sue città scintillanti come Omashu, scavata in una montagna, e la capitale Ba Sing Se. I Dominatori della Terra possono controllare la terra e la roccia e sono spesso abili costruttori e ingegneri. La Nazione del Fuoco , ora guidata da Ozai, nipote di Sozin, è nota per la sua ambizione e aggressività. È una monarchia assoluta e imperialista. La loro patria consiste in diverse isole equatoriali, note come Isole del Fuoco. I Dominatori del Fuoco hanno messo a frutto le loro abilità per creare città imponenti e una potente marina a vapore.

, ora guidata da Ozai, nipote di Sozin, è nota per la sua ambizione e aggressività. È una monarchia assoluta e imperialista. La loro patria consiste in diverse isole equatoriali, note come Isole del Fuoco. I Dominatori del Fuoco hanno messo a frutto le loro abilità per creare città imponenti e una potente marina a vapore. I Nomadi dell'Aria erano una nazione pacifica che viveva in alta montagna nei Templi dell'Aria. Abili cavalieri di bisonti volanti, erano famosi in tutto il mondo per il loro profondo legame spirituale con la natura. All'alba della guerra, furono spazzati via dalla Nazione del Fuoco. L'attuale Avatar, Aang, è l'ultimo della loro specie. E il destino del mondo riposa sulle sue giovani spalle.

Avatar - La leggenda di Aang: quando esce su Netflix

Avatar - La leggenda di Aang esce su Netflix il 22 febbraio 2024 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.