Avvocato di difesa 2, parte 1 come finisce? La spiegazione (in attesa dei nuovi episodi)

Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer è appena tornato su Netflix con i primi cinque episodi della sua seconda stagione. Un grande ritorno per Manuel Garcia-Rulfo nei panni dell'affascinante avvocato di Los Angeles Mickey Haller alle prese con nuovi avvincenti casi da risolvere. Il legal drama, ispirato ai romanzi di Michale Connelly è pronto a incollare, a distanza di un anno dalla sua prima stagione, migliaia di spettatori davanti allo schermo e se siete tra i fan di questa serie, ecco un piccolo approfondimento sul suo finale. Come è andata a finire la prima parte di Avvocato di difesa 2? Scopriamolo insieme in attesa dei prossimi episodi della serie.

La trama di Avvocato di difesa 2

Nella seconda stagione di Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer Manuel Garcia-Rulfo torna a vestire i panni dell'avvocato Mickey Haller che continua a risolvere casi nella città di Los Angeles nel suo studio legale all'interno della sua Lincoln. La seconda stagione, a differenza della prima che si ispirava al secondo libro della saga letteraria di Connelly, sarà basata sul quarto libro intitolato Il testimone e Mickey si troverà a dover difendere una cliente molto speciale da un'accusa di omicidio.

Il trailer ufficiale di Avvocato di difesa 2

Come finiscono i primi 5 episodi di Avvocato di difesa 2

L'ultimo episodio della prima parte di Avvocato di difesa 2 vede Mickey alle prese con l'udienza preliminare per il caso di Lisa, la sua cliente nonché chef con cui è andato a letto, accusata dell'omicidio di un uomo. All'improvviso vengono fuori delle nuove prove. L'accusa, infatti, senza che Mickey possa prepararsi per difendere al meglio la sua cliente, trova dei guanti appartenenti a Lisa con sopra il sangue dell'uomo morto. Davanti all'evidenza, il giudice decide di processare Lisa con l'accusa di omicidio. A questo punto, arrabbiatissimo, Mickey litiga con Lisa che, a detta di quest'ultima, è stata incastrata da qualcuno. Haller, però, non sembra credere alla sua innocenza così la donna si arrabbia, delusa dal suo comportamento. A questo punto Mickey scopre che il caso sta per diventare una serie tv nonostante lui avesse un contratto sui diritti della sua cliente ma qualcuno glielo ha rubato quindi, adesso, Haller non può fare più niente e sembra che perderà il caso al 100%. Dopo aver avuto una bruttissima litigata con Lorna, Mickey va nel parcheggio per cercare il contratto nella sua Lincoln ma viene preso di mira da due uomini misteriosi che lo picchiano e lo lasciano a terra moribondo. Chi sono e cosa voliono da lui? Lo scopriremo nei prossimi episodi di Avvocato di difesa 2, parte 2.