Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer 2, parte 2: la spiegazione del finale

Sono appena usciti su Netflix gli ultimi cinque episodi di Avvocato di difesa 2, il secondo capitolo della serie Netflix ispirata ai romanzi di Michael Connelly. Finalmente abbiamo potuto scoprire come è andato a finire l'ultimo caso a cui si stava dedicando Mickey e, soprattutto, cosa è successo dopo il cliffhanger finale della prima parte di stagione che aveva visto l'avvocato venire picchiato quasi a morte da un gruppo di sconosciuti. Ma se avete voglia di approfondire il finale di Avvocato di difesa 2, parte 2, ecco a voi la spiegazione dell'ultimo episodio.

Avvocato di difesa 2: la trama

Nella seconda stagione di Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer Manuel Garcia-Rulfo torna a vestire i panni dell'avvocato Mickey Haller che continua a risolvere casi nella città di Los Angeles nel suo studio legale all'interno della sua Lincoln. La seconda stagione, a differenza della prima che si ispirava al secondo libro della saga letteraria di Connelly, sarà basata sul quarto libro intitolato Il testimone e Mickey si troverà a dover difendere una cliente molto speciale da un'accusa di omicidio.

Come finiva la prima parte di Avvocato di difesa 2?

L'ultimo episodio della prima parte di Avvocato di difesa 2 vede Mickey alle prese con l'udienza preliminare per il caso di Lisa, la sua cliente nonché chef con cui è andato a letto, accusata dell'omicidio di un uomo. All'improvviso vengono fuori delle nuove prove. L'accusa, infatti, senza che Mickey possa prepararsi per difendere al meglio la sua cliente, trova dei guanti appartenenti a Lisa con sopra il sangue dell'uomo morto. Davanti all'evidenza, il giudice decide di processare Lisa con l'accusa di omicidio. A questo punto, arrabbiatissimo, Mickey litiga con Lisa che, a detta di quest'ultima, è stata incastrata da qualcuno. Haller, però, non sembra credere alla sua innocenza così la donna si arrabbia, delusa dal suo comportamento. A questo punto Mickey scopre che il caso sta per diventare una serie tv nonostante lui avesse un contratto sui diritti della sua cliente ma qualcuno glielo ha rubato quindi, adesso, Haller non può fare più niente e sembra che perderà il caso al 100%. Dopo aver avuto una bruttissima litigata con Lorna, Mickey va nel parcheggio per cercare il contratto nella sua Lincoln ma viene preso di mira da due uomini misteriosi che lo picchiano e lo lasciano a terra moribondo. Chi sono e cosa voliono da lui? Lo scopriremo nei prossimi episodi di Avvocato di difesa 2, parte 2.

Avvocato di difesa 2, parte 2: la spiegazione del finale

(Spoiler!)

L'ultimo episodio di Avvocato di difesa 2 ci lascia letteralmente a bocca aperta. Il caso a cui Mickey ha lavorato per l'intera seconda stagione della serie, la difesa di Lisa Tremmell, è giunto al suo finale con il verdetto della giuria che, proprio a inizio episodio, annuncia che la donna di cui Mickey si è innamorato è innocente. Haller ha vinto il caso e festeggia soddisfatto insieme al suo team. C'è qualcosa, però, nell'aria che sembra non tornare del tutto nel personaggio di Lisa e presto, infatti, scopriamo che la donna non è chi dice di essere e nasconde terribili segreti. Lisa, infatti, ha ingaggiato un attore per fingersi il suo ex marito ed è proprio Mickey a scoprire questa menzogna e a rendersi conto che la donna potrebbe aver fatto qualcosa di agghiacciante al suo vero ex marito. Lisa, infatti, lo ha ammazzato e sotterrato nel giardino di casa sua. La polizia, infatti, troverà il suo corpor e la donna sarà arrestata per omicidio. Era proprio questo il motivo per cui lei era così riluttante a vendere la sua casa e piuttosto sarebbe finita in prigione pur di non permettere a qualcuno di scoprire il suo segreto. Deluso Haller dovrà fare i conti con questa scoperta e andare avanti. Intanto Cisco e Lorna si sposano e, proprio alla fine della loro festa di matrimonio, Mickey viene quasi investito da un'auto che gli sfreccia davanti auto che sembra essere collegata a quella dell'aggressione subita da un gruppo di malviventi prcedentemente - uomini che, secondo Lorna, sono stati ingaggiati dalla stessa Lisa per colpire Mickey. Alla fine dell'episodio abbiamo un altro colpo di scena che conclude la seconda stagione di Avvocato di difesa e spiana la strada per un terzo capitolo di serie. Mickey viene ingaggiato da un nuovo cliente accusato di omicidio e la donna che sembrerebbe aver ammazzato è un volto noto per Haller: si tratta, infatti, Gloria Deyton, cioè Glory Days.