Avvocato di difesa 2, arriva il primo trailer ufficiale

Netflix lancia il primo trailer ufficiale di Avvocato di Difesa 2 e sembra proprio che le cose si faranno piccanti tra Mickey e una cliente speciale. Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo), infatti, sta per tornare su Netflix con la nuova stagione di Avvocato di difesa pronta a tenere, ancora una volta, incollati allo schermo. La serie ispirata ai romanzi di Michael Connelly, che vede Haller alla direzione di uno studio legale dal sedile posteriore della sua Lincoln - da qui il titolo originale della serie The Lincoln Lawyer - seguendo casi grandi e piccoli nella vasta città di Los Angeles, torna con nuovi episodi che debutteranno su Netflix prima di quanto potessimo immaginare. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa ci aspetta da Avvocato di difesa 2 ma soprattutto quando uscirà la serie su Netflix.

Avvocato di difesa 2: cosa sappiamo sulla nuova stagione

Cosa dobbiamo aspettarci da Avvocato di difesa 2? Un grande ritorno di Manuel Garcia-Rulfo nei panni di Mickey Haller che continua a risolvere casi nella città di Los Angeles nel suo studio legale all'interno della sua Lincoln. La seconda stagione, a differenza della prima che si ispirava al secondo libro della saga letteraria di Connelly, sarà basata sul quarto libro intitolato Il testimone.

Il trailer ufficiale di Avvocato di difesa 2

Chi c'è nel cast di Avvocato di difesa 2

Oltre al protagonista della serie, Manuel Garcia-Rulfo, nel cast di Avvocato di difesa 2 ci sono anche Neve Campbell nei panni della sua prima ex moglie Maggie, Jazz Raycole come Izzy, una cliente tossicodipendente accusata di furto, Becki Newton che interpreta Lorna, la seconda ex moglie di Mickey e Angus Sampson nei panni dell'investigatore che dà una mano a Mickey per i suoi casi. A completare il cast ci sono anche Matt Angel, Ntare Guma Mbaho Mwine, Krista Warner, Yaya DaCosta, Angélica María e Lana Parrilla.

Quando esce Avvocato di difesa 2 su Netflix

Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer 2 debutterà su Netflix in due parti. La prima il 6 luglio 2023 e la seconda il 3 agosto 2023.